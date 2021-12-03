Новые квартиры в декабре заметно подорожают — мнение эксперта

Украинцев в этом году ждет еще один скачок цен. Он не очень существенный в масштабах года, зато весьма ощутимый в помесячной динамике.

Как спрогнозировала эксперт рынка недвижимости Виктория Берещак, до конца года прирост средней цены квадратного метра в новостройках возможен еще на уровне 2−3%.

Сдерживать и направлять ценовую динамику будет уровень реального платежеспособного спроса, отсюда тенденция к несоответствию темпов роста средневзвешенной стоимости «квадрата» и ценовой динамики в ликвидных категориях жилкомплексов комфорт+ и бизнес-класса в новых форматах, которая в 2022 году только усилится, отмечает эксперт.

«Напомню, что рост реальных доходов украинцев в 2020-м стал минимальным с 2016 года, да и темпы восстановления в 2021-м оставляли желать лучшего. Уровень безработицы хоть и снизился во втором квартале 2021-го до 9,3% с более чем 10%, но остается все еще высоким», — отмечает Берещак.

Тех, кто может позволить купить себе недвижимость, все еще значительно меньше, чем общее число украинцев с незакрытым квартирным вопросом.

В то же время, в декабре, разумеется, стоит ждать и традиционных дисконтов и акционных предложений от застройщиков.

Рынок «первички» начал валиться: сделки по квартирам срываются, а треть строек — замедлили работы.

«Это период стимулирования спроса и распродажи оставшегося предложения в проектах, которое по тем или иным причинам не нашло покупателя в течение года», — подметила Виктория Берещак.