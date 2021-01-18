Тарифы на отопление и горячую воду не будут повышать до конца сезона - Кабмин

Тарифы на тепло и горячую воду для населения в Украине оставят без изменений до конца текущего отопительного сезона. Соответствующий меморандум между местными властями и правительством был подписан во время совещания 20 января.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета Министров.

«Все ветви власти объединились, чтобы защитить людей от неконтролируемого роста тарифов. Мы ценим, что это общее решение с главами городов содержит пункт о неповышении тарифов на отопление и горячую воду для украинцев», — отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Меморандум будет регламентировать следующие договоренности:

тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне останутся неизменными;

проведение совместной работы над реструктуризацией задолженности перед НАК «Нафтогаз», образовавшейся из-за разницы между выручкой ТКЭ и тарифной выручкой (так называемая «разница в тарифах»);

теплокоммунэнерго смогут заключать годовые договоры с НАК «Нафтогаз» по выгодной цене.

«Нам удалось достичь понимания с центральной властью относительно необходимых шагов для недопущения кризиса в системе теплоснабжения населения и социальных объектов», — отметил председатель Ассоциации городов Украины Виталий Кличко.

В понедельник должен быть подписан Меморандум между правительством, АГУ и представителями парламента об алгоритме вывода сферы теплоснабжения из кризисной ситуации, вызванной колебанием цены на газ в Украине. В частности, первоочередных шагов по урегулированию вопроса разницы в тарифах на тепло, компенсации убытков предприятиям теплоснабжения.

Справка Finance.ua:

18 января Правительство приняло решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила снижение тарифов на распределение газа для 14 облгазов.