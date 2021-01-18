Украинцам хотят выдать "короткостволы"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады одобрил законопроект № 4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».
Документ призван урегулировать:
«Украина — единственная в Европе страна, у которой до сих пор нет закона об обороте оружия», — подчеркнул один из авторов законопроекта и председатель подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Александр Дануца.
Законопроект предложил установить следующие категории гражданского огнестрельного оружия:
Согласно документу, как и в случае с удостоверением водителя, целесообразно ввести удостоверение владельца оружия. В нем нужно указать категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.
На каждую единицу оружия нужен будет технический паспорт с указанием сведений о собственнике и серийный номер оружия.
Право на получение удостоверения владельца оружия могут получить (в случае принятия закона) дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимостей (есть ряд исключений) и которые не привлекались к админответственности (по ряду статей).
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