Украинцам хотят выдать "короткостволы"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады одобрил законопроект № 4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

Документ призван урегулировать:

отношения, возникающие при обращении в Украине гражданского огнестрельного оружия;

боевых припасов к нему, а также конструктивно сходных с оружием и боевыми припасами изделий;

определить правовой режим собственности на гражданское оружие;

установить основные права и обязанности физических и юридических лиц по производству, приобретению, владению, отчуждению, ношению, транспортировке, ремонту, применению гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов.

«Украина — единственная в Европе страна, у которой до сих пор нет закона об обороте оружия», — подчеркнул один из авторов законопроекта и председатель подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Александр Дануца.

Законопроект предложил установить следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

А — автоматическое огнестрельное оружие;

В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)

С — короткоствольное огнестрельное оружие;

D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;

Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Согласно документу, как и в случае с удостоверением водителя, целесообразно ввести удостоверение владельца оружия. В нем нужно указать категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.

На каждую единицу оружия нужен будет технический паспорт с указанием сведений о собственнике и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия могут получить (в случае принятия закона) дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимостей (есть ряд исключений) и которые не привлекались к админответственности (по ряду статей).