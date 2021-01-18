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Украинцам хотят выдать "короткостволы"

Украинцам хотят выдать "короткостволы"

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности Верховной Рады одобрил законопроект № 4335 «Об обороте гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов к нему».

Документ призван урегулировать:

  • отношения, возникающие при обращении в Украине гражданского огнестрельного оружия;
  • боевых припасов к нему, а также конструктивно сходных с оружием и боевыми припасами изделий;
  • определить правовой режим собственности на гражданское оружие;
  • установить основные права и обязанности физических и юридических лиц по производству, приобретению, владению, отчуждению, ношению, транспортировке, ремонту, применению гражданского огнестрельного оружия и боевых припасов.

«Украина — единственная в Европе страна, у которой до сих пор нет закона об обороте оружия», — подчеркнул один из авторов законопроекта и председатель подкомитета по вопросам организации охраны общественной безопасности и порядка Александр Дануца.

Законопроект предложил установить следующие категории гражданского огнестрельного оружия:

  • А — автоматическое огнестрельное оружие;
  • В — гладкоствольное короткоствольное огнестрельное оружие (травматическое)
  • С — короткоствольное огнестрельное оружие;
  • D — длинноствольное огнестрельное гладкоствольное оружие;
  • Е — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие.

Согласно документу, как и в случае с удостоверением водителя, целесообразно ввести удостоверение владельца оружия. В нем нужно указать категории оружия, которое может приобрести владелец удостоверения.

На каждую единицу оружия нужен будет технический паспорт с указанием сведений о собственнике и серийный номер оружия.

Право на получение удостоверения владельца оружия могут получить (в случае принятия закона) дееспособные граждане Украины, не имеющие медицинских противопоказаний, судимостей (есть ряд исключений) и которые не привлекались к админответственности (по ряду статей).

По материалам УБР
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