23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет.

Согласно украинскому законодательству, окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления. Этот механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя.

До назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов.

Напомним, ранее председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал, каков сейчас статус судебных конфликтов с бывшими владельцами в Украине и в зарубежных юрисдикциях.

В феврале 2020 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможные злоупотребления председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла, который якобы незаконно отстранил на пять месяцев работника банка.

Справка Finance.ua:

Петр Крумханзл с апреля 2004 года по января 2008 года работал операционным директором в чешском Raiffeisenbank CZ. После чего он переехал в Украину и продолжил работать в рамках группы: с января 2008 года по июль 2011 года он работал операционным директором Райффайзен Банка Аваль.

С мая 2013 года по апрель 2016 года в Словении он был главным операционным директором, членом совета директоров компании Heta Asset Resolution (эта компания получила плохие активы от Hypo Bank и Hypo Leasing).

С мая 2016 года и до назначения в ПриватБанке он работал в Китае: главным операционным директором, директором по информационным технологиям китайского учреждения Home Credit China.