23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет.
Согласно украинскому законодательству, окончание срока действия контракта требует проведения процедуры конкурсного отбора на должность нового председателя правления. Этот механизм обеспечивает независимость и профессионализм избранного руководителя.
До назначения нового председателя правления ПриватБанка исполняющей обязанности будет Анна Самарина, заместитель председателя правления ПриватБанка по вопросам финансов.
Напомним, ранее председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал, каков сейчас статус судебных конфликтов с бывшими владельцами в Украине и в зарубежных юрисдикциях.
В феврале 2020 года суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможные злоупотребления председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла, который якобы незаконно отстранил на пять месяцев работника банка.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевстар изменил условия для пользователей мобильного интернетаВчера, 10:45 - 12558 53
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"Вчера, 16:30 - 2345 10
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3000 5
Шмыгаль объяснил, как Украине стать инвестиционной гаваньюВчера, 15:45 - 391 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможнюВчера, 13:00 - 116467 3
Сколько денег можно ввозить и вывозить через таможнюВчера, 13:00 - 116467 3
Как списать долг по ЕСВ (инструкция)Вчера, 12:00 - 3536
Киевских безработных будут переобучать на ІТ-специалистовВчера, 16:00 - 3000 5
Аваков объяснил, почему начали штрафовать владельцев "еврономеров"Вчера, 16:30 - 2345 10
Украинцы могут взыскать деньги с облгазов за дополнительные начисления в платежкахВчера, 18:59 - 2052 1
Спутниковый интернет от SpaceX расширил покрытие на Канаду и БританиюОколо часа назад - 31
NASA остановило испытания новой "мегаракеты": названа причинаВчера, 12:35 - 379 2
В Китае представили конкурента Tesla с запасом хода более 700 км (фото)Позавчера, 15:16 - 916 1
В США впервые разрешили запускать дрон без человека поблизости (фото)18.01.2021, 10:22 - 569
620 км/ч: Китай представил прототип поезда на магнитной подушке14.01.2021, 12:10 - 1204