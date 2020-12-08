Глава ПриватБанка рассказал о ключевых судах с бывшими владельцами в Украине и в иностранных юрисдикциях

Председатель правления ПриватБанка Петр Крумханзл рассказал, каков сейчас статус судебных конфликтов с бывшими владельцами в Украине и в зарубежных юрисдикциях.

Об этом он рассказал в интервью НВ Бизнес.

«15 декабря в административном суде началось слушание апелляции по национализации. При этом несколько дней назад суд возобновил производство по иску Игоря Коломойского и Triantal Investments, которое было остановлено год назад. Эта кипрская компания владела одним из крупнейших пакетов акций ПриватБанка и теперь требует признать договор о покупке государством акций банка недействительным. Этого же требуют и Боголюбов с Дубилетом. Их иски будут слушаться в ближайшие дни. Если апелляция на следующем заседании 26 января 2021 года признает национализацию незаконной, то это открывает прямую дорогу к возврату бывшими владельцами акций банка. Это даст им право формировать наблюдательный совет и правление, право отзывать иски в международных юрисдикциях. «Новый банковский» или «антиколомойский» закон, принятый с боями за 16 тысяч поправок, должен раз и навсегда это остановить. Наши юристы будут настаивать на применении этого закона», – сказал он.

Также Крумханзл поделился информацией о судебных делах в иностранных юрисдикциях.

«В июне 2022 года начнется рассмотрение дела по существу в Высоком суде в Лондоне. Заявленная нами сумма иска – более $3 млрд, включая проценты. Сам процесс продлится около 10 недель. Весь 2021 год посвящен подготовке. До вынесения решения будет сохраняться всемирный арест активов Коломойского и Боголюбова. В США мы сейчас работаем над возражениями против ходатайства ответчиков о прекращении рассмотрения дела в ускоренном порядке. Мы уверены, что этот процедурный момент будет решен быстро, и в следующем году мы вплотную приблизимся к окончательному слушанию. Сумма компенсации будет определена по итогам рассмотрения в суде. В Израиле буквально на днях было принято важное промежуточное решение – суд отклонил ходатайство Israel Discount Bank, которым он просил исключить его из дела. На Кипре мы подали в этом году иск на $5,5 млрд. И впереди еще долгий путь. Поэтому динамика и перспективы – отличные. Главное – не мешать банку довести процессы до конца», – рассказал он.