НАБУ расследует возможные злоупотребления главы правления ПриватБанка

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Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможные злоупотребления председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла, который якобы незаконно отстранил на пять месяцев работника банка.
Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24 февраля.
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По данным заявителя, Крумханзл, возможно, совершил злоупотребления своим служебным положением, которое заключалось в незаконном отстранении от работы чиновника сроком на 5 месяцев. Этим он якобы нанес материальный ущерб государству в виде заработной платы, полученной этим должностным лицом за время вынужденного прогула в сумме около 850 000 грн. Этот человек якобы был руководителем направления Credit Collection. Возможно, речь идет о Максиме Шевченко. В отношении его было инициировано служебное расследование.
Детектив утверждал, что с целью проведения расследования возникла необходимость в осуществлении временного доступа к документам, которые находятся во владении Приватбанка, а именно: документов, подтверждающих работу Шевченко в банке, материалы служебной проверки и сведения о начислении ему зарплаты за период отстранения от должности. Суд ходатайство удовлетворил.
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