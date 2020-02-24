НАБУ расследует возможные злоупотребления главы правления ПриватБанка

Суд обязал Национальное антикоррупционное бюро расследовать возможные злоупотребления председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла, который якобы незаконно отстранил на пять месяцев работника банка.

Об этом сообщает «Слово и Дело» со ссылкой на постановление Высшего антикоррупционного суда от 24 февраля.

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По данным заявителя, Крумханзл, возможно, совершил злоупотребления своим служебным положением, которое заключалось в незаконном отстранении от работы чиновника сроком на 5 месяцев. Этим он якобы нанес материальный ущерб государству в виде заработной платы, полученной этим должностным лицом за время вынужденного прогула в сумме около 850 000 грн. Этот человек якобы был руководителем направления Credit Collection. Возможно, речь идет о Максиме Шевченко. В отношении его было инициировано служебное расследование.

Детектив утверждал, что с целью проведения расследования возникла необходимость в осуществлении временного доступа к документам, которые находятся во владении Приватбанка, а именно: документов, подтверждающих работу Шевченко в банке, материалы служебной проверки и сведения о начислении ему зарплаты за период отстранения от должности. Суд ходатайство удовлетворил.