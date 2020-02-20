0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 290 0

Глава ПриватБанка сообщил, что против него открыли 6 уголовных дел

Глава ПриватБанка сообщил, что против него открыли 6 уголовных дел

Против председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла открыли 6 уголовных производств. Сам Крумханзл связывает это с «гибридной войной» бывших владельцев против банка и его нового менеджмента.

Об этом Крумханзл сообщил в комментарии Financial Times.

Среди открытых против действующего главы ПриватБанка дел одно – по факту шпионажа, ведь Петр Крумханзл по происхождению чех.

Читайте также: Председатель правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцам

Крумханзл отмечает, что прежние владельцы ПриватБанка используют разные рычаги влияния и давления на менеджмент банка. В частности, в сентябре 2019 года в главном офисе ПриватБанка провели обыски: правоохранители требовали получить документы, связанные с сотрудничеством банка с юридической компанией, которая представляет интересы ПриватБанка в Высоком суде Лондона, где банк судится с Коломойским.

Председатель правления ПриватБанка отмечает, что победа бывших владельцев банка в «гибридной войне» против государства может очень дорого стоить Украине. Международные доноры, такие как МВФ, откажутся сотрудничать с государством, инвесторы, которые вкладывали средства в Украину, начнут эти деньги выводить и спровоцируют обвал курса валют.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Все, что мы знаем про:ПриватБанк
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.