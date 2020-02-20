Глава ПриватБанка сообщил, что против него открыли 6 уголовных дел

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Против председателя правления ПриватБанка Петера Крумханзла открыли 6 уголовных производств. Сам Крумханзл связывает это с «гибридной войной» бывших владельцев против банка и его нового менеджмента.
Об этом Крумханзл сообщил в комментарии Financial Times.
Среди открытых против действующего главы ПриватБанка дел одно – по факту шпионажа, ведь Петр Крумханзл по происхождению чех.
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Крумханзл отмечает, что прежние владельцы ПриватБанка используют разные рычаги влияния и давления на менеджмент банка. В частности, в сентябре 2019 года в главном офисе ПриватБанка провели обыски: правоохранители требовали получить документы, связанные с сотрудничеством банка с юридической компанией, которая представляет интересы ПриватБанка в Высоком суде Лондона, где банк судится с Коломойским.
Председатель правления ПриватБанка отмечает, что победа бывших владельцев банка в «гибридной войне» против государства может очень дорого стоить Украине. Международные доноры, такие как МВФ, откажутся сотрудничать с государством, инвесторы, которые вкладывали средства в Украину, начнут эти деньги выводить и спровоцируют обвал курса валют.
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