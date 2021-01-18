НБУ объявил решение по учетной ставке

Правление Национального банка сегодня, 21 января, приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

«Национальный банк остается преданным своему обязательству по достижению цели по инфляции. Дальнейшая монетарная политика направлена ​​на обеспечение надлежащего баланса между реакцией на инфляционные риски и поддержкой восстановления экономики», — говорится в сообщении.

В 2020 году инфляция ускорилась до 5% и достигла центральной точки целевого диапазона.

«В течение прошлого года инфляция в основном находилась ниже целевого диапазона 5% ± 1 п. п. Падение мировых цен на энергоносители, а также снижение спроса на первоочередные товары и услуги сдерживали рост цен во время пандемии. В то же время в конце года инфляция ожидаемо ускорилась. Это обусловлено динамичным восстановлением мировой экономики, дальнейшим увеличением внутреннего потребительского спроса, а также подорожанием энергоносителей и отдельных продуктов питания. в результате, в декабре инфляция вернулась в целевой диапазон», — сообщают в Нацбанке.

Несмотря на баланс рисков, в основном временный характер проинфляционных факторов, а также слабую инвестиционную активность и подавленные настроения бизнеса на фоне усиления карантина, Правление Национального банка сохранило учетную ставку неизменной в январе 2021 года на уровне 6%.

Справка Finance.ua:

22 октября и 10 декабря Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.