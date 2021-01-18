Семь трансформаций ПриватБанка: как изменился банк за время Крумханзла

Три года назад самый крупный банк страны, более года к тому времени находившийся в собственности государства, возглавил чешский математик и банкир Петр Крумханзл.

В Украине он прославился не только знанием пяти языков и любовью к айкидо, но и тем, что в 2020 году попал в пятерку лучших банкиров конкурса FinAwards.

Справка Finance.ua:

2004−2011 — Райффайзен Банк Аваль, член правления по операционным вопросам;

2011−2013 — Interim Management & Consulting;

2013−2016 — австрийская компания Heta Asset Resolution, главный операционный директор словенского филиала;

2016−2017 — он в китайской Home Credit China, главный операционный директор;

Петр Крумханзл является председателем правления ПриватБанка с 8 февраля 2018.

Уже 23 января 2021 года истекает срок действия контракта с Петром Крумханзлом, что повлечет за собой конкурсный отбор нового председателя правления. Finance.ua подготовил цифры, которые помогут понять, что удалось сделать за эти три года нынешнему председателю правления ПриватБанка.

1. Из убыточного ПриватБанк стал самым прибыльным банком страны. После национализации ПриватБанка государству пришлось вложить в него 155 млрд гривен, чтобы спасти от банкротства. С тех пор все изменилось. Чистая прибыль в 2019 году составила 36,8 млрд гривен, в 2020 — 32,6 млрд гривен.

В том же 2020 году ПриватБанк обеспечил 53% прибыли всей банковской системы Украины и 93% прибыли всех государственных банков.

2. ПриватБанк платит налогов больше, чем любой другой украинский банк. С момента национализации государство получило от ПриватБанка 36 млрд гривен дивидендов.

3. За три года количество клиентов ПриватБанка выросло на 2 миллиона.

4. ПриватБанк, по данным отчета за 2019 год, считают «своим банком» 49% украинцев в возрасте старше 16 лет. Поэтому неудивительно, что на 1 января 2020 года на клиентских счетах банка хранилось более 231 млрд гривен.

5. Самым популярным украинским банковским приложением «Приват24» пользуется 11 млн клиентов. За последние три года была запущена и успешно эксплуатируется новая улучшенная версия мобильного приложения. Клиенту банка предлагается 147 различных услуг.

6. ПриватБанк первым в Украине начал выпуск платежных карт международной системы UnionPay International, которыми можно расплачиваться в Китае, Украине и еще более 170 стран мира.

7. ПриватБанк в ТОП-500 банков мира. В июле 2020 года ПриватБанк вошел в 500 лучших банков мира по версии британского журнала «The Banker». В рейтинге, который британское авторитетное издание публикует на протяжении 50 лет, ПриватБанк поднялся на 262 позиции и занял 446-е место.

Стоит отметить, что ПриватБанк является единственным украинским банком, вошедшим в данный рейтинг.

А какие изменения в ПриватБанке заметили вы за три года председательства Крумханзла? Делитесь в комментариях.