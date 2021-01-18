Кто может возглавить ПриватБанк — СМИ

Уже 23 января истекает срок действия контракта с председателем правления ПриватБанка Петром Крумханзлом, возглавлявшим банк в течение последних трех лет. Его обязанности временно будет исполнять заместитель по финансам Анна Самарина.
Об этом сообщила пресс-служба банка.
Глава Набсовета банку Шерон Иски поблагодарила Крмханзла, а в пресс-службе пояснили: согласно украинскому законодательству, вскоре состоится конкурсный отбор нового главы правления.
Выбирать руководителя будет Наблюдательный совет, а утвердить должен Национальный банк Украины. Сайт Обозреватель со ссылкой на свои источники публиковал список кандидатур на вакантную позицию:
Андрей Пышный, бывший председатель правления Ощадбанка. Он известен своими связями с главой Офиса президента Андреем Ермаком. Они оба имеют отношение к организации «Відчуй» (занимается помощью людям с проблемами слуха).
Артем Шевалев. Сейчас он входит в набсоветы сразу двух госбанков: Ощада и Укргазбанка, что можно считать конфликтом интересов. Хотя оба финансовых учреждения принадлежат государству, они являются конкурентами, как и любые другие банки.
Петр Крумханзл. Еще один вариант — оставить на должности действующего руководителя. Чех по происхождению должен был достичь амбициозной цели, построить новую независимую структуру, решить проблему судов с бывшими собственниками.
Антон Тютюн. Он с 2010 года работает заместителем главы Ощадбанка. До этого строил карьеру в БТА-Банке и Укрсоцбанке.
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