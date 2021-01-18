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В 2021 году начали действовать новые размеры штрафов за нарушение законодательства о труде

В 2021 году начали действовать новые размеры штрафов за нарушение законодательства о труде

В Украине размер минимальной заработной платы с 1 января 2021 года вырос до 6000 грн, а с 1 декабря 2021 будет 6500 грн. Это, в свою очередь, привело к увеличению размеров штрафных санкций за нарушение законодательства о труде.

Об этом сообщает Управление Гоструда в Полтавской области.

Какие штрафы предусмотрены для юридических и физических лиц:

  • фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора, оформления работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, выплата зарплаты без начисления и уплаты ЕСВ и налогов — с 01.01.2021 — 60 000 грн, с 01.12.2021 — 65 000 грн. К единщикам-работодателям группы 1−3 применяется предупреждение. Повторное нарушение в течение 2-х лет — с 01.01.2021 — 180 000 грн, с 01.12.2021 — 195 000 грн;
  • нарушение установленных сроков выплаты заработной платы более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме — с 01.01.2021 — 18 000 грн, с 01.12.2021 — 19 500 грн;
  • несоблюдение минимальных государственных гарантий в оплате труда — с 01.01.2021 — 12 000 грн, с 01.12.2021 — 13 000 грн;
  • несоблюдение установленных гарантий и льгот работникам, привлекаемым к исполнению обязанностей, предусмотренных законами Украины «О воинской обязанности и военной службе», «Об альтернативной (невоенной) службе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации» — с 01.01.2021 — 24 000 грн, с 01.12.2021 — 26 000 грн;
  • недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в его проведении — с 01.01.2021 — 18 000 грн, с 01.12.2021 — 19 500 грн;
  • недопущение к проведению проверки, препятствование ее проведению касательно неоформленных работников, неполной занятости и неполной уплаты ЕСВ и налогов — с 01.01.2021 — 96 000 грн, с 01.12.2021 — 104 000 грн;
  • нарушение других требований трудового законодательства, кроме перечисленных выше — с 01.01.2021 — 6000 грн, с 01.12.2021 — 6500 грн, за повторное нарушение в течение года с 01.01.2021 — 12 000 грн, с 01.12.2021 — 13 000 грн.

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По материалам Finance.UA
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