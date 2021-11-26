День финансов: изменения в Налоговый кодекс и сроки действия «желтых» COVID-сертификатов

Во вторник, 30 ноября, шла речь о повышении налогов, новых сроках действия «желтых» COVID-сертификатов и защите от коллекторов:

Рада приняла законопроект №5600: что будет с налогами. Законопроект №5600 вносит ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предлагается изменить ставки ренты на добычу руды, а также внести изменения в систему налогообложения сельхозпроизводителей и фермеров, операций по продаже недвижимости, экологического налога и акцизного налога.

«Тысяча за вакцинацию». Алгоритм действий. В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дія».

Защита от коллекторов. В Украине с весны заработали правила этичного поведения для финансовых учреждений и коллекторов. Несмотря на это, НБУ продолжает получать жалобы от потребителей и фиксировать факты некорректного поведения со стороны лиц, занимающихся взысканием проблемной задолженности. Что делать, если вы не имеете отношения к чужому кредиту, а коллекторы настойчиво просят его погасить

Срок действия «желтых» COVID-сертификатов. В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней он будет действителен всего 30.

Бюджетникам поднимут оклады. С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине повышается до 6500 гривен. Соответственно, минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны. Кроме того, увеличивается размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки (ЕТС).

Масштабная реформа ЖКХ. Как заявил президент Владимир Зеленский, в ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий.

Кабмин изменил условия продажи газа населению. Кабинет Министров обязал Группу Нафтогаз продавать «голубое топливо» для нужд населения газоснабжающим компаниям, которые являются участниками балансирующей группы Нафтогаза, до 30 апреля 2022 года включительно.