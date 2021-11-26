Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогами

Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Finance.ua как портал, который следит за налоговыми изменениями, рассказывает об основных нововведениях «ресурсного» законопроекта.
Проект № 5600 во втором чтении поддержали 255 депутатов. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.
Законопроект № 5600 вносит ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предлагается изменить ставки ренты на добычу руды, а также внести изменения в систему налогообложения сельхозпроизводителей и фермеров, операций по продаже недвижимости, экологического налога и акцизного налога. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания Президентом.
Как изменятся налоги:
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