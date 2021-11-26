Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогами

Верховная Рада приняла закон об увеличении ставок налогов, акцизов и других платежей в государственный бюджет. Finance.ua как портал, который следит за налоговыми изменениями, рассказывает об основных нововведениях «ресурсного» законопроекта.

Проект № 5600 во втором чтении поддержали 255 депутатов. Об этом свидетельствует информация на сайте ВР.

Законопроект № 5600 вносит ряд изменений в Налоговый кодекс Украины. Им предлагается изменить ставки ренты на добычу руды, а также внести изменения в систему налогообложения сельхозпроизводителей и фермеров, операций по продаже недвижимости, экологического налога и акцизного налога. Документ касается как предприятий, так и граждан Украины и вступает в силу с 1 января 2022 года в случае подписания Президентом.

Как изменятся налоги:

налогообложение операций с недвижимостью: вводится налогообложение НДФЛ по ставке 18% доходов, полученных от продажи в течение отчетного налогового года третьего и последующих объектов недвижимости. Сейчас доход от продажи одного объекта в год не облагается налогом, а продажа второго и последующих облагается налогом по ставке 5%;

сельскохозяйственные земли. Закон вводит минимальное налоговое обязательство в отношении земельного участка — это сумма налогов, которую каждый владелец сельскохозяйственной земли должен по умолчанию платить в бюджет (около 5% от стоимости земли в год). Если оценка земли составит стандартные для Украины 28 тысяч гривен за гектар, минимальное обязательство составит 1,4 тысячи гривен за гектар в год.

устанавливается 18%-й налог на доходы, полученные от продажи собственной сельскохозяйственной продукции на сумму, превышающую 12 размеров минимальной заработной платы. В 2021 году это 72 тыс. грн, в 2022 году — 78 тыс. грн;

уменьшается минимальная площадь земли фермерского хозяйства, что дает право перехода на упрощенную систему налогообложения с 2 гектаров до 0,5 гектара.

закон исключает из плательщиков единого налога 4 группы плательщиков, основным видом деятельности которых является разведение домашней птицы (кроме кур);

ставку единого налога для земель, на которых расположены здания птицефабрик, решили уменьшить до 0,5%. Сейчас эта ставка составляет 0,95% от нормативной стоимости земли;

Реклама

закон предусматривает также установить ограничения в праве выезда руководителей юридических лиц или постоянных представительств нерезидентов-должников за пределы Украины в случае невыполнения налогового обязательства;

акцизный налог на алкогольные напитки и экологический налог (кроме ставок за выбросы двуокиси углерода в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения, за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за размещение малоопасных нетоксичных отходов горной промышленности), а также рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом Украины увеличили на 5%. Законопроект предусматривает, что ставка налога за выбросы СО2 составит 30 гривен за 1 тонну;

налогообложение добычи руды. Документ предлагает ввести дифференциацию ставок налогообложения руд железа в зависимости от размера средней фактической цены реализации, определенной как средняя стоимость железной руды по индексу IODEX 62% FE CFR China, по информации, официально поданной мировым информационным агентством Platts. Сейчас действующая система налогообложения рентой предусматривает ставку 11−12%, которая начисляется с индекса IODEX 58% FE CFR China.

Справка Finance.ua:

по словам главы парламентского комитета по вопросам финансов Даниила Гетманцева, принятие «ресурсного» законопроекта № 5600, улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц ( НДФЛ ) с продажи недвижимости и рентной платы предусмотрено в меморандуме с МВФ ;