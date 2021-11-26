Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря

В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30.
Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.
«Срок действия „желтого“ сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. „Желтый“ сертификат — это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а „зеленый“ сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19», — рассказал Ляшко.
Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:
Кабинет министров Украины 24 ноября принял решение в четыре раза сократить срок действия «желтых» COVID-сертификатов.
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