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Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря

Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря

В Украине с 6 декабря изменится срок действия «желтого» сертификата вакцинации. Вместо 120 дней, он будет действительным всего 30.

Об этом сообщает министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Срок действия „желтого“ сертификата с 6 декабря становится 30 дней. Ранее он был действующим 120 дней. „Желтый“ сертификат — это документ, который удостоверяет проведение одной прививки, а „зеленый“ сертификат выдается человеку, который прошел полный курс, то есть сделал две прививки против COVID-19», — рассказал Ляшко.

Министр отметил, что минимально возможные интервалы для введения вторых доз вакцин составляют для:

  • Pfizer — 21 день,
  • Moderna — 28 дней,
  • CoronaVac — 14 дней,
  • AstraZeneca — 28 дней.

Кабинет министров Украины 24 ноября принял решение в четыре раза сократить срок действия «желтых» COVID-сертификатов.

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По материалам РБК-Украина
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