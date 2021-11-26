Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставками

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине повышается до 6 500 гривен. Соответственно минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны.
Об этом говорится в материале Апострофа.
Кроме того, увеличивается размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). Если в январе-ноябре 2021 года он составлял 2 670 гривен, то с 1 декабря – 2 893 гривны.
Эти разряды применяются для установления окладов (это не то же самое, что зарплата, которая включает различные доплаты), прежде всего, бюджетников. Соответственно повышения произойдут по всей тарифной сетке.
Таблица: Апостроф
Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году
Таблица: Апостроф
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ3 ч. назад - 1412 10
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3338 9
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 774 9
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаОколо часа назад - 151 5
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)4 ч. назад - 957 3
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 5844
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3528 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 3338 9
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2485 1
Какие налоги следует уплатить до 1 декабряВчера, 17:00 - 1969
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 267
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 685
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 231
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 688 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1499 1