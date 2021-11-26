Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставками

С 1 декабря 2021 года минимальная зарплата в Украине повышается до 6 500 гривен. Соответственно минимальная почасовая зарплата увеличивается с 36,1 гривны до 39,12 гривны.

Об этом говорится в материале Апострофа.

Кроме того, увеличивается размер оклада работников первого разряда Единой тарифной сетки (ЕТС). Если в январе-ноябре 2021 года он составлял 2 670 гривен, то с 1 декабря – 2 893 гривны.

Эти разряды применяются для установления окладов (это не то же самое, что зарплата, которая включает различные доплаты), прежде всего, бюджетников. Соответственно повышения произойдут по всей тарифной сетке.



Таблица: Апостроф

Должностные оклады (тарифные ставки) работников бюджетной сферы по ЕТС в 2022 году



Таблица: Апостроф

Справка Finance.ua:

как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен, в сентябре – 14 239 гривен;

согласно результатам опроса портала Jooble, проведенного в октябре 2021 года, 68,5% украинцев готовы выбрать работу с большей заработной платой, но без социального пакета (страхование, оплата обучения, компенсация проезда, бонусы и др).

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