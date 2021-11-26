Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ

В ближайшие три года в Украине пройдет реформа ЖКХ, которая будет стоить стране 300 миллиардов гривен. Речь идет о термомодернизации жилого фонда и общественных зданий.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции.

«Мы продемонстрируем серьезные шаги в термомодернизации в следующем году и через год (…) это будет несколько тысяч многоэтажек в ближайшие два года. На этом примере мы покажем, что такие дома потребляют вдвое меньше газа», — сказал он.

По словам президента, из бюджета выделят по 100 миллиардов гривен на каждый из трех лет. Более того, необходимо расписать на пять лет план реализации указанной программы из-за возможного прекращения транзита газа Россией в 2025 году. Через четыре года заканчивается контракт, и его могут не продлить.

Мнение эксперта. Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко объяснил, что тариф на тепло на 80% состоит из стоимости газа и лишь на 20% из технического состояния всех механизмов. Более того, поставщики, понимая, что многие сети находятся не в лучшем состоянии, закладывают деньги на ремонт.

Также Попенко пояснил, что выросла и средняя зарплата украинцев, которая также влияет на стоимость двух услуг: водоснабжение и водоотвод. Эти две составляющие, по мнению эксперта, возрастут уже в начале 2022 года.