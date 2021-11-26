«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действий

В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с декабря.

Об этом сообщила в комментарии заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дия».

Алгоритм действий выглядит так:

гражданин, желающий принять участие в программе, выбирает в «Дии» услугу «єПідтримка»,

проходит проверку на соответствие установленным критериям,

открывает в онлайн-банке виртуальный счет и получает на него деньги.

«Виртуальные счета — бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в „Дія“ осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис», — сообщила Новикова.

Сейчас идут консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким, добавила она.

Справка Finance.ua:

15 ноября Президент Владимир Зеленский заявил, что каждый полностью вакцинирован получит от государства тысячу гривен через приложение «Дія» после 19 декабря. За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, купить билеты для путешествий внутри страны.