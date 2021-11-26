«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действий

В Министерстве экономики Украины рассказали, как получить 1 тысячу гривен за вакцинацию от коронавируса. Украинцы с полным курсом вакцинации смогут получить выплату с декабря.
Об этом сообщила в комментарии заместитель министра экономики Ирина Новикова.
Принять участие в программе на первом этапе можно будет через мобильное приложение «Дия».
Алгоритм действий выглядит так:
«Виртуальные счета — бесплатные, комиссий за обслуживание не будет. Большинство операций в „Дія“ осуществляются автоматически. В дальнейшем планируется запустить оффлайн-сервис», — сообщила Новикова.
Сейчас идут консультации с бизнесом, чтобы круг участников был самым широким, добавила она.
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