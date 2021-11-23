В Украине с 26 ноября на дорогах заработают новые камеры

С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.
«С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий на странице в Facebook.
Расположение приборов:
г. Запорожье (1 прибор контроля «КАСКАД»):
г. Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»):
г. Тернополь (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Донецкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Николаевская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):
Ровенская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):
Харьковская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):
Таким образом, с 26 ноября автоматически фиксировать правонарушения будут 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.
С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВС.
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