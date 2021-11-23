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В Украине с 26 ноября на дорогах заработают новые камеры

В Украине с 26 ноября на дорогах заработают новые камеры

С 26 ноября еще 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины. Finance.ua узнал, где именно расположены камеры.

«С 26 ноября на автомобильных дорогах Запорожья, Львова, Тернополя, Донецкой, Николаевской, Ровенской и Харьковской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме», — написал первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий на странице в Facebook.

Расположение приборов:

г. Запорожье (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • ул. Немировича-Данченко, 73 направление прибора ул. Лермонтова.

г. Львов (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • просп. Святого Иоанна Павла II, 35 направление прибора просп. Красной Калины;
  • ул. Княгини Ольги, 100-К направление прибора ул. Владимира Великого.

г. Тернополь (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • просп. Степана Бандеры, 90 направление прибора ул. Евгения Коновальца.

Донецкая область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 36 км+492 автодороги Н-20 направление прибора г. Константиновка.

Николаевская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 139 км+684 автодороги М-14 направление прибора с. Константиновка;
  • на 200 км+036 автодороги Н-24 направление прибора г. Николаев.

Ровенская область (2 прибора контроля «КАСКАД»):

  • на 394 км+318 автодороги М-06 направление прибора г. Львов;
  • на 328 км+826 автодороги М-06 направление прибора г. Киев.

Харьковская область (1 прибор контроля «КАСКАД»):

  • на 49 км + 934 автодороги Р-46 направление прибора ул. Шевченко г. Богодухов.

Таким образом, с 26 ноября автоматически фиксировать правонарушения будут 246 приборов, расположенных в 24 городах и 15 областях.

С картой размещения можно ознакомиться на сайте МВС.

Справка Finance.ua:

  • за превышение скорости в Украине могут оштрафовать на 340 грн (более 20 км/ч) или на 1,7 тыс. грн (более 50 км/ч). За нарушение правил движения на полосе для общественного транспорта грозит штраф в размере 680 грн.

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По материалам Finance.UA
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