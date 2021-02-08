МВД хочет ужесточить ответственность за «пьяное» вождение

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предлагается ввести административный арест и конфискацию автомобиля.
Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко на пресс-конференции.
Он рассказал, что в прошлом году 120 тыс. человек были лишены прав за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Более 9 тыс. 400 человек, будучи лишенными права управления транспортными средствами, повторно сели за руль в состоянии опьянения. В третий раз пьяными сели за руль 7 тыс. 904 человека.
Геращенко подчеркнул, что штраф в 10 тыс. грн не пугает таких правонарушителей.
“Законопроект №2695 предусматривает, если человек второй раз сел пьяным за руль, то штраф будет в 40 тыс. грн, но и суд может решить продать твою машину принудительно, а деньги поступят нарушителю, а если человек в третий раз сядет пьяным за руль, тогда машину суд может забрать, а деньги за нее идут в бюджет страны, а не владельцу», – отметил он.
Кроме того, за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии в течение года суд может присудить административный арест на 10-15 суток.
Добавим, что нардеп Александр Куницкий отметил, что данный законопроект существенно расширяет полномочия полиции.
Так, законопроектом предусматривается ряд новых обязанностей для граждан и новых прав для полиции. Например вводится норма, позволяющая останавливать автомобиль без конкретной причины. В рамках “профилактических мероприятий”.
Кроме того, по требованию полицейского водитель обязан:
Также меняются правила “поверхностной проверки” транспортных средств. В новой редакции полиции дают право требовать открыть крышку багажника (навесное багажное устройство), капот, двери салона, ниши, которые возможно осмотреть без их разборки.
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