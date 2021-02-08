Стоимость квадрата недвижимости в Киеве достигла 27 700 грн в декабре 2020 (инфографика)

Аналитики подвели итоги рынка новостроек в 2020 году: цены и статистика для Киева и области, Днепра, Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска.
Об этом говорится в аналитике ЛУН.
В 2020 году, несмотря на карантин, дома вводились в эксплуатацию, заинтересованность недвижимостью стабилизировалась, а средняя цена квадратного метра в гривне росла. Проект городских исследований ЛУН Город проанализировал тенденции и подвел итоги рынке нового жилья 2020 года.
Цены. Средняя цена квадратного метра в новостройках постепенно росла в гривне во всех крупных городах Украины.
Например, средняя стоимость квадрата в Киеве достигла 27 700 грн в декабре 2020, тогда как в январе 2020 года он стоил 24 000 грн. В Киевской области средняя цена за квадрат выросла с 13 500 грн до 16 500 грн.
В регионах наблюдается подобная тенденция:
Ввод в эксплуатацию. Больше всего квартир в 2020 г. ввели в эксплуатацию в Киеве и области. В столице заселиться можно в 18,5 тыс. квартир, в Киевской области — 18,7 тыс. Другие крупные города Украины расстраиваются медленнее: во Львове введено в эксплуатацию 5,9 тыс. квартир, в Одессе — 4,4 тыс. квартир, в Харькове — 3 тыс., в Днепре — 1,7 тыс., в Ивано-Франковске — 1,5 тыс.
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Заинтересованность классам жилья. В зависимости от региона предпочтения горожан по классу жилья разнятся. Например, киевляне, львовяне и иванофранковцы ищут на ЛУН прежде всего квартиры комфорт-класса. В Одессе и Днепре почти в равной степени интересуются комфорт- и бизнес-классом. В Харькове отдают предпочтение жилью из категории эконом.
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