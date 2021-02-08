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Сколько работодателей готовы платить IT-шникам от 100 тыс. грн

Сколько работодателей готовы платить IT-шникам от 100 тыс. грн

Согласно данным портала grc.ua за январь 2021 года, вакансии IT перекрывают потребность на 33%. На одну должность условный конкурс три человека.

Об этом говорится в аналитике grc.ua.

Вакансий в сфере IT – 21% от всех вакансий на портале grc.ua. Это вторая по популярности профобласть на рынке труда после “Продажи”.

Средняя предлагаемая заработная плата в IT-сфере стартует от 31 700 грн. Такую зарплату могут предложить большинство работодателей (48%). От 139 000 грн готовы платить 4% компаний.

Самыми востребованными являются программисты и разработчики (43% от общего количества размещенных вакансий в этой сфере). Далее следуют инженеры и управленцы проектами (16 и 10% соответственно).

Работодатели сферы IT отдают предпочтение кандидатам с опытом работы от 1 до 3 лет (48%), соискателями с опытом от 3 до 6 лет интересуются 34% компаний. С кандидатами без опыта работы готовы работать 15% работодателей. А вот со специалистами, имеющими более 6 лет опыта в сфере IT, готовы работать лишь 3% компаний.

Абсолютное большинство работодателей (96%) предлагают кандидатам полную занятость, частичную – 3%. А вот работу в формате “стажировка” или “проектная” готовы предоставить лишь 0,5% компаний.

У представителей IT-сферы больший процент предлагаемых вакансий на удаленную работу и гибкий график, чем в целом по другим сферам.

На что рассчитывают IT-соискатели. Согласно анализу резюме, размещенных на портале grc.ua, IT – это мужская профессия. 77% соискателей – мужчины, остальные – женщины.

Почти половина соискателей (41%) имеют возраст от 18 до 30 лет. Не менее активной (38%) является возрастная категория “30-40 лет”. Соискатели возрастом 40-50 лет значительно пассивнее, они разместили 14% резюме. Категория 50-60 лет имеет 5% резюме. А вот наименьшее количество резюме в профсфере IT размещают люди, которым 14-18 лет и от 60 лет. Таких на сайте только 1%. Большинство соискателей указывают в своих резюме, что владеют русским и английским языками (86% и 81% соответственно). Украинский знают 57%.

Зарплатные ожидания кандидатов не слишком амбициозны. Большинство соискателей (40%), которые указали желаемый уровень дохода в резюме, хотят получать до 16 000 грн. 35% – от 16 до 33 тыс. грн. Зарплату от 83 000 грн ожидают лишь 4% соискателей.

Опыт. Более половины соискателей (55%) имеют опыт работы более 6 лет. Опыт от 3 до 6 лет присутствует у 21%, от 1 до 3 лет – у 17% соискателей. А вот без опыта работу ищут 7%.

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По материалам Finance.UA
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