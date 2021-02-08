Mastercard вводит платежи в криптовалютах

Международная платежная система Mastercard уже в 2021 году начнет проводить операции с несколькими криптовалютами.
Об этом говорится в официальном заявлении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана, передает сайт «Сегодня».
«Просто сейчас мы готовимся к будущему криптовалют и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать (операции) с определенными криптовалютами, проводимые непосредственно через нашу сеть», — говорится в публикации.
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Компания уверяет, что тщательно подойдет к выбору криптовалют, с которыми будет работать. Но никакого списка криптовалют-«кандидатов» в Mastercard пока не раскрывают.
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