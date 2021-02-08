Mastercard вводит платежи в криптовалютах

Международная платежная система Mastercard уже в 2021 году начнет проводить операции с несколькими криптовалютами.

Об этом говорится в официальном заявлении исполнительного вице-президента Mastercard по цифровым активам, блокчейн-технологиям и партнерству Раджа Дамодарана, передает сайт «Сегодня».

«Просто сейчас мы готовимся к будущему криптовалют и платежей, объявляя, что в этом году Mastercard начнет поддерживать (операции) с определенными криптовалютами, проводимые непосредственно через нашу сеть», — говорится в публикации.

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Компания уверяет, что тщательно подойдет к выбору криптовалют, с которыми будет работать. Но никакого списка криптовалют-«кандидатов» в Mastercard пока не раскрывают.

Справка Finance.ua:

По данным CoinMarketCap, в четверг, 11 февраля, цена Bitcoin торгуется на уровне $ 44 484.

Тенденции роста стоимости криптовалюты Bitcoin: в ноябре-декабре 2020 его курс достиг $ 27 000, он неуклонно рос в январе, а после того, как стало известно, что компания Tesla купила BTC на сумму $ 1,5 миллиарда, его курс поднялся выше $ 46 000 до 9 февраля криптовалюта достигла исторического максимума в 48 000 долларов за монету.

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