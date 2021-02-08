Украинцы назвали приемлемую стоимость вакцины от COVID-19 (инфографика)

Как показывают результаты январского опроса Research&Branding Group, более половины украинцев (57%) в начале 2021 года не согласились бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это можно было сделать бесплатно.
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Согласились бы на вакцинацию вдвое меньше жителей страны – 29%. Еще 14% опрошенных не определились в данном вопросе. Следует отметить, что в сравнении с летом-осенью прошлого года число украинцев, не согласных вакцинироваться, несколько увеличилось, а тех, кто готов вакцинироваться, – сократилось.
Критерии при выборе вакцины:
Какая стоимость вакцины приемлемая для граждан? Несмотря на то, что цена вакцины является далеко не определяющим критерием ее выбора, большинство украинцев (в случае принятия решения вакцинироваться) все же предпочли бы бесплатную вакцинацию (44%).
Также среди озвученных приемлемых сумм стоимости вакцинации:
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