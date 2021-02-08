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Украинцы назвали приемлемую стоимость вакцины от COVID-19 (инфографика)

Украинцы назвали приемлемую стоимость вакцины от COVID-19 (инфографика)

Как показывают результаты январского опроса Research&Branding Group, более половины украинцев (57%) в начале 2021 года не согласились бы вакцинироваться от COVID-19, даже если бы это можно было сделать бесплатно.

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Согласились бы на вакцинацию вдвое меньше жителей страны – 29%. Еще 14% опрошенных не определились в данном вопросе. Следует отметить, что в сравнении с летом-осенью прошлого года число украинцев, не согласных вакцинироваться, несколько увеличилось, а тех, кто готов вакцинироваться, – сократилось.

Критерии при выборе вакцины:

  • определяющим критерием выбора вакцины в случае, если человек все же примет решение вакцинироваться, является ее подтвержденная эффективность (52%);
  • далее с большим отрывом следуют страна (12%);
  • компания-производитель важна для 8% опрошенных;
  • цена вакцины имеет первоочередное значение только для 2% респондентов.

Какая стоимость вакцины приемлемая для граждан? Несмотря на то, что цена вакцины является далеко не определяющим критерием ее выбора, большинство украинцев (в случае принятия решения вакцинироваться) все же предпочли бы бесплатную вакцинацию (44%).

Также среди озвученных приемлемых сумм стоимости вакцинации:

  • в 10% случаев назывался интервал в пределах 300-500 грн;
  • меньшие суммы считают приемлемыми 13% опрошенных: 6% — до 100 грн. и 7% — до 300 грн;
  • больше готовы заплатить 9% опрошенных: 5% — до 1000 грн., 3% — до 1500 грн. и 1% — более 1500 грн;
  • а каждый четвертый опрошенный (25%) не определился с возможной приемлемой для него ценой вакцинации.
По материалам Finance.UA
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