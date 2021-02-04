Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Европа не откроет свои границы для тех, кто не пройдет вакцинацию от COVID. При этом на сегодня не известно, все ли страны будут вводить так называемые COVID-паспорта.
Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».
«Будет ли мир путешествовать? Тут все зависит от нас. Я уверен, что Европа не предоставит возможности… по той информации из моего общения с европейскими лидерами, Европа точно не предоставит, если у тебя нет вакцинирования, свободное путешествие, если люди хотят выехать на отдых или заработки. Нужно будет вакцинироваться», — заявил Зеленский.
Он также отметил, что пока не знает, сколько стран будут вводить так называемые COVID-паспорта.
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине могут ввести паспорта вакцинации. Это будет возможно, если от Всемирной организации здравоохранения поступят соответствующие рекомендации.
В то же время стало известно, что Британия не будет вводить паспорта вакцинации от COVID-19. Однако многие страны Европейского союза все-таки рассматривают такую возможность для заграничных поездок.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домойВчера, 17:00 - 6372 7
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС5 ч. назад - 3892 6
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)2 ч. назад - 1646 4
На налоге на недвижимое имущество можно сэкономитьВчера, 14:14 - 15812 3
Работодатель уменьшил зарплату: что делатьВчера, 12:07 - 3227 3
Способы передачи показаний счетчика газаВчера, 15:06 - 21804
На налоге на недвижимое имущество можно сэкономитьВчера, 14:14 - 15812 3
Мигранты из Восточной Европы начали массово возвращаться домойВчера, 17:00 - 6372 7
Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС5 ч. назад - 3892 6
Банкиры дали прогноз курса доллара до конца февраля4 ч. назад - 3463
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методОколо часа назад - 36
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 226
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 544 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1232
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1080