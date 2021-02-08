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Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

Украинские банки в год коронакризиса сократили прибыль почти на треть

Прибыль платежеспособных украинских банков в январе-декабре 2020 года составила 41,296 млрд грн. Это на 29,2% меньше, чем в 2019 году (58,356 млрд грн).

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины.

По данным НБУ, доходы банков за январь-декабрь 2020 года составили 249,745 млрд грн, тогда как расходы 208,449 млрд грн.

В 2020 году банки сформировали 29,878 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году — 10,714 млрд грн.


Таблица: НБУ


Таблица: НБУ

Как отметили в пресс-службе НБУ, худший финансовый результат был в IV квартале 2020 года из-за роста отчислений в резервы. В октябре-декабре 2020 года чистый финансовый результат банков составил 3,7 млрд грн, что на 73% меньше результата III квартала 2020 года и на 63% меньше, если сравнить с аналогичным кварталом 2019 года.

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«В целом формирование резервов под ожидаемые убытки стало основной причиной ухудшения финансового результата в 2020 году. Ряд банков признали ухудшение качества активов из-за финансовых трудностей заемщиков», — говорится в сообщении Нацбанка.

Кроме того, общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги негативно сказались на процентных и комиссионных доходах банков, особенно во втором квартале.

Справка Finance.ua:

  • По состоянию на 1 января 2021 г. в Украине насчитывалось 7134 действующих структурных подразделения банков. За последний год их количество сократилось на 868 (на 10,8%). По данным НБУ, в Украине насчитывалось 73 действующих банка, и их количество сократилось за год на 2. В 2020 году обанкротились банк «Аркада» и «Мисто Банк».
  • Рейтинг по доходности в январе-ноябре 2020 года возглавляет государственный ПриватБанк, заработавший 25,032 млрд гривен. По данным НБУ, на втором месте также государственный Ощадбанк — 4,846 млрд гривен, на третьем — банк с иностранным капиталом Райффайзен Банк Аваль — 3,741 млрд гривен.

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По материалам РБК-Украина
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