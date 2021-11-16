Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Австралийские исследователи из Квинследського университета вместе с международными партнерами использовали искусственный интеллект (ИИ), который улучшил урожайность нута. Исследователи считают, что это поможет справиться с голодом в некоторых регионах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Technology Org.

Международная команда ученых провела исследование с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта и разработала генетическую модель «идеального нута» — его урожайность повысилась на 12%. Исследовательская команда генетически отобрала тысячи сортов нута, а команда ученых затем использовала эту информацию для определения наиболее ценных комбинаций генов с помощью искусственного интеллекта. В результате эксперты смогли создать нут с идеальной генетикой. Они хотели получить сорт с повышенной урожайностью, устойчивостью к засухе, жаре и заболеваниям.

Известно, что технология ИИ, которая используется в этом проекте, называется «FastStack» и работает в сочетании с технологией геномного прогнозирования, чтобы предсказать, какие комбинации генов дадут лучшие результаты с точки зрения урожайности и устойчивости.

Ученые признают, что использование этой сгенерированной искусственным интеллектом модели нута для увеличения массы семян в поле будет сложной задачей, но такие методы, как скоростной отбор, должны помочь им относительно быстро развивать новые сорта нута.

Хотя нут является ключевым ингредиентом средиземноморской и ближневосточной кухонь, он также является крупнейшей бобовой культурой в Австралии после люпина. Он очень важен для австралийцев и сельского хозяйства в целом, поскольку самооплодотворяется азотом, поэтому является полезным для окружающей среды. Сочетая это с полезными свойствами нута, можно понять, почему он стоит нашего внимания.