0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 17 0

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Австралийские ученые улучшили урожай нута с помощью искусственного интеллекта

Австралийские исследователи из Квинследського университета вместе с международными партнерами использовали искусственный интеллект (ИИ), который улучшил урожайность нута. Исследователи считают, что это поможет справиться с голодом в некоторых регионах мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Technology Org.

Международная команда ученых провела исследование с помощью алгоритма на основе искусственного интеллекта и разработала генетическую модель «идеального нута» — его урожайность повысилась на 12%. Исследовательская команда генетически отобрала тысячи сортов нута, а команда ученых затем использовала эту информацию для определения наиболее ценных комбинаций генов с помощью искусственного интеллекта. В результате эксперты смогли создать нут с идеальной генетикой. Они хотели получить сорт с повышенной урожайностью, устойчивостью к засухе, жаре и заболеваниям.

Известно, что технология ИИ, которая используется в этом проекте, называется «FastStack» и работает в сочетании с технологией геномного прогнозирования, чтобы предсказать, какие комбинации генов дадут лучшие результаты с точки зрения урожайности и устойчивости.

Ученые признают, что использование этой сгенерированной искусственным интеллектом модели нута для увеличения массы семян в поле будет сложной задачей, но такие методы, как скоростной отбор, должны помочь им относительно быстро развивать новые сорта нута.

Хотя нут является ключевым ингредиентом средиземноморской и ближневосточной кухонь, он также является крупнейшей бобовой культурой в Австралии после люпина. Он очень важен для австралийцев и сельского хозяйства в целом, поскольку самооплодотворяется азотом, поэтому является полезным для окружающей среды. Сочетая это с полезными свойствами нута, можно понять, почему он стоит нашего внимания.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.