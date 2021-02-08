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IKEA планирует приобрести 49% шведского банка

IKEA планирует приобрести 49% шведского банка

Шведская IKEA планирует приобрести 49% шведского банка Ikano. Более 30 лет назад компания, владеющая банком, отделилась от группы Ingka, в которую входит ритейлер IKEA.

Оставшуюся часть, а именно 51%, IKEA сможет приобрести позже. Об этом сообщила пресс-служба группы Ingka.

Для того, чтобы сделка состоялась, ее должны согласовать регулирующие органы Швеции. Однако пока не известно, когда это произойдет. После приобретения банка представители Ingka станут членами совета директоров Ikano Bank.

Также в группе отметили, что такое решение должно сделать IKEA более доступной, удобной и устойчивой. Кроме того, это позволит компании предоставлять финансовые услуги.

Ikano Group, которая владеет банком Ikano, отделилась от Ingka в 1988 году. Кроме того, Ikano Bank является поставщиком финуслуг IKEA Retail в восьми странах.

Напомним, 1 февраля 2021 года в Blockbuster Mall (проспект Степана Бандеры, 34 В, Киев) открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома.

По материалам The page
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