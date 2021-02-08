Защита прав потребителей: НБУ начнет контролировать банки

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

Для чего это необходимо:

такой надзор позволит обеспечить раскрытие банками полной и достоверной информации о финансовых услугах своим клиентам, чтобы они принимали взвешенные решения;

это обеспечит соблюдение банками единых правил и требований законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг и законодательства о рекламе;

это будет стимулировать банки к более ответственному поведению в отношении потребителей, а также будет способствовать защите прав и интересов потребителей.

Надзор будет осуществляться в следующих формах:

безвыездный надзор;

инспекционные проверки.

Кого будет проверять Нацбанк:

банки, у которых больше риск нарушения прав потребителей финансовых услуг.

Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.

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Также специалисты Национального банка в ходе ведения надзора имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.

После этого регулятор будет оформлять результаты дистанционного надзора. В случае выявления нарушения специалисты Национального банка будут составлять справку об этом, а также давать рекомендации для их устранения.

Что будет в случае нарушения:

за нарушение законодательства о защите прав потребителей финуслуг Национальный банк будет налагать на должностных лиц банка административные взыскания, применять к банку штрафные санкции, а также имеет право применять другие меры воздействия.

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