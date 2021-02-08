Защита прав потребителей: НБУ начнет контролировать банки

Национальный банк определил порядок надзора за соблюдением банками законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.
Об этом сообщается на сайте НБУ.
Для чего это необходимо:
Надзор будет осуществляться в следующих формах:
Кого будет проверять Нацбанк:
Основными источниками о возможных нарушениях будут обращения потребителей финансовых услуг в НБУ, договоры банков с клиентами, другие документы, информация на сайтах банков и в рекламе, данные из открытых источников, а также отчетность учреждений.
Читайте также: НБУ изменил правила наказания небанковских финучреждений
Также специалисты Национального банка в ходе ведения надзора имеют право запрашивать у банков дополнительную информацию, документы или письменные объяснения.
После этого регулятор будет оформлять результаты дистанционного надзора. В случае выявления нарушения специалисты Национального банка будут составлять справку об этом, а также давать рекомендации для их устранения.
Что будет в случае нарушения:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Владельцы еврономеров собираются на новую акцию протестаВчера, 14:17 - 980 30
Киев готовит апелляцию относительно отмены переименования проспекта Степана БандерыВчера, 16:32 - 900 16
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 2265 12
Витренко сказал, за счет чего Украина пополняет дефицит угля9 ч. назад - 783 10
Зеленский в январе получил менее тысячи долларов зарплаты4 ч. назад - 273 6
Единый реестр должников: кто в черном списке и что грозит неплательщикамВчера, 17:03 - 28477 2
В Минфине рассказали, что будет в Украине с курсом доллараВчера, 16:00 - 3416 5
Гривна в 2021 году будет укрепляться - банкирВчера, 21:30 - 2265 12
"Болваны, которыми манипулируют": американский экономист предостерег от покупки Bitcoin вслед за МаскомВчера, 20:41 - 1372 1
Что стоит знать о договоре аренды землиВчера, 20:02 - 1261
Студент в Германии придумал уникальный трамвай, который будет очищать воздух (фото)3 ч. назад - 89
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый метод08.02.2021, 12:10 - 598
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 378
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 772 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1640