НБУ намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт

Национальный банк Украины намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт.
Об этом говорится в сообщении регулятора.
Для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом.
Национальный банк планирует четко определить, что:
Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета. Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.
Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и проведения операций с их использованием» (далее — проект), который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообщества.
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