НБУ намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт

Национальный банк Украины намерен расширить возможности применения корпоративных платежных карт.

Об этом говорится в сообщении регулятора.

Для этого регулятор планирует осовременить и усовершенствовать требования законодательства по эмиссии платежных карт и их использованию бизнесом.

Национальный банк планирует четко определить, что:

бизнес имеет право самостоятельно определять перечень лиц, которые смогут использовать корпоративные платежные карты для расчетов;

перевод, инициированный с использованием платежной карты, для зачисления средств на счет получателя, является безналичным расчетом.

Кроме того, регулятор планирует упростить получение платежной карты доверенным лицом/представителем физического лица-владельца счета. Так, предполагается предоставить возможность составлять доверенность на получение платежной карты в отделении банка.

Соответствующие изменения содержит проект постановления Правления Национального банка Украины «О внесении изменений в Положение о порядке эмиссии электронных платежных средств и проведения операций с их использованием» (далее — проект), который регулятор предлагает к обсуждению общественности и бизнес-сообщества.