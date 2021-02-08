⚡ FinAwards 2021: проголосуйте за лучших

Пора голосовать за лучших!
Да, это мы о FinAwards 2021 – ежегодном конкурсе, цель которого определить и наградить лучшие финансовые компании и менеджеров – за реализации продуктов, передовых технологий и сервисов. ✨
И даже выбрать банкира года в честной борьбе. Достойных кандидатов много:
Учредители премии – популярные сайты Украины о финансах и инвестициях Finance.ua и Minfin.com.ua. А организатором FinAwards является одна из ведущих конференц-площадок в сфере финансов и технологий – BankOnline.
В этом году мы решили расширить поле участников FinAwards 2021. Впервые к участию приглашаются не только розничные банки, но и микрофинансовые и страховые компании.
В целом мы отобрали 75 участников, среди которых 29 банков, 32 микрофинансовые компании и 14 страховых компаний.
Не упустите возможность:
Голосование продлится с 11.02 по 08.03.
Уже 19.03.21 мы проведем церемонию награждения, где расскажем, кто получит пальму первенства в той или иной номинации. Пускай побеждают лучшие!
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