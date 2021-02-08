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В Кабмине назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса

В Кабмине назвали сумму, необходимую для восстановления Донбасса

Потери от оккупации территорий Донбасса составляют 375 млрд грн, а расходы на восстановление превышают 21 млрд долларов.

Такие цифры озвучил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников во время Открытого обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему: «Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины».

«По расчетам экспертов Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, находящихся на оккупированных территориях», — сказал он.

Кроме того, по его словам, по оценкам Венского международного института, расходы на восстановление Донецкой и Луганской областей превышают 21 млрд долл. Специфика подконтрольной территории Донецкой и Луганской областей кроме недостатков, которые существуют во всей Украине, имеет и специфические черты — это неблагоприятный по безопасности имидж, риск обострения военного конфликта, отсутствие доступа к кредитам, разрушены традиционные рынка сбыта, государственные шахты убыточны, транзитные маршруты прерваны. Мариупольской порт потерял грузопоток. Кроме того, значительное минное загрязнения территорий, действует запрет на авиаперелеты, сложная логистика. И это все, по словам чиновника, пугает бизнесменов.

По материалам УКРИНФОРМ
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