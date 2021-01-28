Сегодня открывается первый в Украине магазин IKEA

1 февраля открылся первый в Украине оффлайн-магазин шведской компании IKEA, крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома, однако будет работать пока без традиционного отдела питания.

Об этом сообщили в пресс-службе компании IKEA.

В магазине будут действовать строгие меры безопасности, включая социальное дистанцирование, обязательное ношение маски и проверку температуры, а также регулярную дезинфекцию помещений.

Согласно действующим ограничениям, магазин сможет одновременно вместить не более 500 человек, поэтому заранее благодарим наших будущих посетителей за понимание.

Магазин городского формата в Киеве станет первым магазином ІКЕА в городском формате в регионе Юго-Восточной Европы (Украина, Румыния, Хорватия, Сербия и Словения).

Напомним, ІКЕА в мае прошлого года запустила в Украине интернет-магазин