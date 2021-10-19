День финансов: еще 7 областей в «красной» зоне, продажа «Большевика», дополнительные функции Приват24

В среду, 27 октября, еще семь областей оказалось в “красной” зоне. Напомним, в регионе, попавшем в «красную» зону, запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров.
«Большевик» ушел «с молотка». АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн. Его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания. Напомним, завод «Большевик» основан в конце 19 века, производил оборудование для сахароварений. В последние годы ПКМЗ накопил долги почти на 500 млн грн, а ежегодно в среднем приносит ущерб на 20 млн грн.
Дополнительные функции Приват24. Как сообщает пресс-служба банка, в октябре ПриватБанк провел ряд обновлений мобильного приложения Приват24 для пользователей iOS и Android. Также появилась функция «мониторинг билетов» для iOS. Она предусматривает автоматический заказ и выкуп билетов на поезд, если пока их нет в свободном доступе.
Строительный бум. Как заявил на конференции «Building&Constructions forum 3.0» соучредитель портала ЛУН Андрей Мима, за последние десять лет темпы ввода жилья в эксплуатацию в Украине примерно одинаковые — около 10 млн квадратных метров в год. В 2021 ожидается, что в продажу запустятся квартиры в 400 новых комплексах. Всего сейчас в Украине продается жилье в 1 700 комплексах.
Маршруты МАУ на зиму. Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” анонсировала перечень регулярных и чартерных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов. Также МАУ дополнительно в январе 2022 года увеличит частоту рейсов по некоторым направлениям, учитывая высокий спрос на горнолыжный отдых в период новогодних праздников.
США меняют условия въезда. Как сообщает Государственный департамент США, с 8 ноября меняется условия въезда в страну. Перед вылетом в Соединенные Штаты Америки необходимо будет предоставить справку о полной вакцинации от коронавируса.
Спецмониторинг задолженности по зарплатам. Государственная служба Украины по вопросам труда разработала проект постановления, где планируется мониторить задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям. Необходимость введения наблюдения обусловлена проблемами несвоевременной выплаты наемным работникам заработной платы, которые возникли в стране еще в начале 90-х годов.
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