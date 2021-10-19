Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиарда

АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн — его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.
Приватизационный аукцион 100% уставного капитала «Большевика» состоялся 27 октября.
Шаг аукциона составил 20 млн грн, цена выросла в два шага на 40 млн грн со стартовых 1,389 млрд грн.
В торгах АО «ПКМЗ» победило ООО «Дженерал Коммерс». Компания зарегистрирована в 2018 году в Киеве, уставный капитал составляет 4 тысячи гривен. По данным YouControl, компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.
«Дженерал Коммерс» связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.
Учредители — Владимир Долгополов, АО «ЗНВКИФ «Ларам Систем» и «
Долгополов также является соучредителем ООО «КУА ЮДП Эссет Менеджмент».
Завод «Большевик» основан в конце 19 века, производил оборудование для сахароварений. В последние годы ПКМЗ накопил долги почти на 500 млн грн, а ежегодно в среднем приносит ущерб на 20 млн грн.
Главный актив «ПКМЗ» — 36 га земли в Киеве недалеко от станции метро «Шулявская». Теперь у «Дженерал Коммерс» есть 10 дней на подписание договора, а также 30 дней для уплаты суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. После этого 100% акций перейдут на счет покупателя.
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