Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиарда

АО «Первый киевский машиностроительный завод» продали на аукционе за 1,429 млрд грн — его собственником станет связанная с группой UFuture Василия Хмельницкого компания.

Приватизационный аукцион 100% уставного капитала «Большевика» состоялся 27 октября.

Шаг аукциона составил 20 млн грн, цена выросла в два шага на 40 млн грн со стартовых 1,389 млрд грн.

В торгах АО «ПКМЗ» победило ООО «Дженерал Коммерс». Компания зарегистрирована в 2018 году в Киеве, уставный капитал составляет 4 тысячи гривен. По данным YouControl, компания занимается неспециализированной оптовой торговлей.

«Дженерал Коммерс» связана с группой UFuture Василия Хмельницкого и Андрея Иванова.

Учредители — Владимир Долгополов, АО «ЗНВКИФ «Ларам Систем» и « А Б Пиллар Холдингз Лимитед» (Кипр). Директор — Игорь Хижняк.

Долгополов также является соучредителем ООО «КУА ЮДП Эссет Менеджмент».

Завод «Большевик» основан в конце 19 века, производил оборудование для сахароварений. В последние годы ПКМЗ накопил долги почти на 500 млн грн, а ежегодно в среднем приносит ущерб на 20 млн грн.

Главный актив «ПКМЗ» — 36 га земли в Киеве недалеко от станции метро «Шулявская». Теперь у «Дженерал Коммерс» есть 10 дней на подписание договора, а также 30 дней для уплаты суммы и получения одобрения Антимонопольного комитета. После этого 100% акций перейдут на счет покупателя.