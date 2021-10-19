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МАУ анонсирует сеть маршрутов на период зимней навигации

МАУ анонсирует сеть маршрутов на период зимней навигации

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) анонсировала перечень регулярных и чартерных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал детали рейсов.

В частности, с момента смены расписания 31 октября МАУ продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков (HRK), Львов (LWO), Днепр (DNK), Запорожье (OZH) и Ивано-Франковск (IFO), а также собственные регулярные рейсы в Одессу (ODS).

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Международные рейсы авиакомпания продолжит осуществлять по следующим маршрутам:

Дополнительно в январе 2022 года МАУ увеличит частоту рейсов по некоторым направлениям, учитывая высокий спрос на горнолыжный отдых в период новогодних праздников:

  • Киев (KBP) – Мюнхен (MUC) – Киев (KBP). Дополнительные рейсы 02.01, 09.01, 16.01;
  • Киев (KBP) – Женева (GVA) – Киев (KBP). Дополнительные рейсы 02.01, 03.01, 09.01;
  • Киев (KBP) – Прага (PRG) – Киев (KBP). Дополнительные рейсы с 27.12 по 30.12 и с 03.01 по 08.01.

Кроме того, авиакомпания собрала список наиболее актуальных чартерных направлений:

Справка Finance.ua:

  • в 2021 году более 20 авиакомпаний продают билеты без багажа на рейсах из Украины. Это делают как лоукостеры, так и много классических авиаперевозчиков;
  • большинство авиакомпаний ограничивает ручную кладь как по весу, так и по габаритам.
По материалам Finance.UA
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