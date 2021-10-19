МАУ анонсирует сеть маршрутов на период зимней навигации

Авиакомпания “Международные Авиалинии Украины” (МАУ) анонсировала перечень регулярных и чартерных маршрутов, которыми пассажиры смогут воспользоваться зимой 2021-2022 годов.
Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал детали рейсов.
В частности, с момента смены расписания 31 октября МАУ продолжит выполнять внутренние рейсы совместно с авиакомпанией-партнером по направлениям Харьков (HRK), Львов (LWO), Днепр (DNK), Запорожье (OZH) и Ивано-Франковск (IFO), а также собственные регулярные рейсы в Одессу (ODS).
Международные рейсы авиакомпания продолжит осуществлять по следующим маршрутам:
Дополнительно в январе 2022 года МАУ увеличит частоту рейсов по некоторым направлениям, учитывая высокий спрос на горнолыжный отдых в период новогодних праздников:
Кроме того, авиакомпания собрала список наиболее актуальных чартерных направлений:
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