Ручная кладь в самолетах: самые щедрые и жадные авиакомпании в 2021 году (инфографика)

В 2021 году более двадцати авиакомпаний продают билеты без багажа на рейсах из Украины, показало исследование avianews.com. Это делают как лоукостеры, так и много классических авиаперевозчиков.

Большинство авиакомпаний ограничивает ручную кладь как по весу, так и по габаритам.

Самые щедрые. Среди самых щедрых оказались авиакомпании Air France и KLM из одного холдинга. Они разрешают брать в салон сразу 12 кг вещей и два предмета. Габариты основного места не должны превышать 55х35х25 см, а дополнительного — 40х30х15 см. Им может быть дамская сумочка, ноутбук или другая личная вещь.

Самая жадная. Самая маленькая норма оказалась у крупнейшей авиакомпании Украины МАУ. По самым дешевым билетам она позволяет брать с собой только одну сумку с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг. Учитывая, что многие чемоданы с колесиками весят 2-3 кг, пассажир сможет взять с собой только минимальный комплект вещей. Ноутбук и его зарядка тоже должны вместиться в данную норму 7 кг.

Что предлагают другие авиаперевозчики:

10 из 21 авиакомпаний в обзоре ограничивают вес ручной клади 8 кг. В этот список входят Air Astana, El Al, Lufthansa, Austrian Airlines, Swiss, Brussels Airlines, LOT , airBaltic, Czech Airlines и SAS Scandinavian Airlines. Почти все авиаперевозчики за исключением Czech Airlines и SAS позволяют брать в салон в дополнение к основному предмету еще и небольшую личную вещь;

лоукостеры Pegasus Airlines и Ryanair не ограничивают вес ручной клади. Таким образом, пассажир может перевозить хоть кирпичи, но в рамках установленных габаритов. У Pegasus Airlines они не должны превышать 55х40х20 см, у Ryanair — 40х25х20см;

некоторые авиакомпании позволяют за плату увеличить вес ручной клади или взять дополнительное место. Такую услугу предлагают лоукостеры Wizz Air, Ryanair, SkyUp, Bees Airline, airBaltic и авиакомпания МАУ .

В avianews отмечают, что для подготовки материала брались во внимание правила по перевозке ручной клади по самым дешевым тарифам эконом-класса на рейсах средней протяженности.

Нормы ручной клади по тарифам с включенным багажом могут отличаться от указанных выше.