Ручная кладь в самолетах: самые щедрые и жадные авиакомпании в 2021 году (инфографика)

В 2021 году более двадцати авиакомпаний продают билеты без багажа на рейсах из Украины, показало исследование avianews.com. Это делают как лоукостеры, так и много классических авиаперевозчиков.
Большинство авиакомпаний ограничивает ручную кладь как по весу, так и по габаритам.
Самые щедрые. Среди самых щедрых оказались авиакомпании Air France и KLM из одного холдинга. Они разрешают брать в салон сразу 12 кг вещей и два предмета. Габариты основного места не должны превышать 55х35х25 см, а дополнительного — 40х30х15 см. Им может быть дамская сумочка, ноутбук или другая личная вещь.
Самая жадная. Самая маленькая норма оказалась у крупнейшей авиакомпании Украины МАУ. По самым дешевым билетам она позволяет брать с собой только одну сумку с габаритами до 55х40х20 см и весом до 7 кг. Учитывая, что многие чемоданы с колесиками весят 2-3 кг, пассажир сможет взять с собой только минимальный комплект вещей. Ноутбук и его зарядка тоже должны вместиться в данную норму 7 кг.
Что предлагают другие авиаперевозчики:
В avianews отмечают, что для подготовки материала брались во внимание правила по перевозке ручной клади по самым дешевым тарифам эконом-класса на рейсах средней протяженности.
Нормы ручной клади по тарифам с включенным багажом могут отличаться от указанных выше.
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