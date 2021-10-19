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В Приват24 появились дополнительные функции

В Приват24 появились дополнительные функции

В октябре ПриватБанк провел ряд обновлений мобильного приложения Приват24 для пользователей iOS и Android.

Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Что изменилось:

  • в меню «Платежи» на iOS, кроме обновленного дизайна, была добавлена функция оплаты услуг по адресу в один клик. Кроме того, разработчики настроили управление услугами, закрепленными по адресу;
  • в меню «Жилье в кредит» (на iOS и Android) добавили сервис по оформлению ипотеки (можно оформить государственную и «Доступную ипотеку под 7%»);
  • в меню «Платежи по телефону» теперь можно выбрать банк при переводе средств на карту;
  • в меню «Мои поставщики» добавили сервис подписки на поставщиков, а смену поставщика газа сделали более удобной.

Функция «мониторинг билетов». Новая функция появилась в новом Приват24 для iOS. Она предусматривает автоматический заказ и выкуп билетов на поезд, если пока их нет в свободном доступе.

Настроить новую функцию можно в меню «Сервисы» — «Транспорт» — «Поезд».

По материалам Finance.UA
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