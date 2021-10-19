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США меняют условия въезда в страну с 8 ноября

США меняют условия въезда в страну с 8 ноября

С 8 ноября перед вылетом в Соединенные Штаты Америки необходимо будет предоставить справку о полной вакцинации от коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Государственного департамента США от 25 октября. В то же время это правило не будет распространяться на детей в возрасте до 18 лет.

Полностью вакцинированные путешественники, как и раньше, должны будут также предоставить документы об отрицательном тесте на COVID-19, сделанном в течение трех дней до поездки.

Госдепартамент указывает, что с новыми правилами с 8 ноября снимаются ограничения на поездки для иностранцев из 33 стран, которые были введены в марте 2020-го года. Это касается 26 европейских стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии, Китая, Индии, Ирана, Бразилии, ЮАР.

«Эта новая глобальная система путешествий заменяет существующие ограничения для каждой страны, внедряя последовательный подход во всем мире», — поясняет внешнеполитическое ведомство.

Как изменятся правила въезда в США для граждан Украины

Сейчас граждане Украины могут попасть в США самолетом независимо от наличия полной вакцинации при условии предоставления отрицательного теста, сделанного за 72 часа до поездки, или справки о выздоровлении от коронавируса.

С новыми правилами разрешаются авиапутешествия тем, кто полностью вакцинирован препаратами, одобренными Управлением по продовольствию и медикаментам США (FDA) или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). К ним относятся все имеющиеся в Украине вакцины.

По материалам Корреспондент.net
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