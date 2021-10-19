Выручка заведений питания в «красной» зоне просела на 34%

Выручка заведений общественного питания, которые с 18 октября начали работать в «красной» зоне, за неделю значительно снизилась — в среднем показатель «просел» на 34% по сравнению с предыдущей неделей до усиления ограничений.

Об этом Finance.ua сообщили Poster, ссылаясь на данные, опубликованные в Telegram-канале «Реве та стогне ресторатор».

Отметим, что минус 34% выручки получили заведения Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Одесской областей. При этом выручка заведений в других зонах в этот период просела чуть меньше — на 22%.

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Гости стали реже посещать заведения в «красной» зоне: количество транзакций на неделе с 18 по 24 октября упало на 30% по сравнению с предыдущей неделей. В заведениях в других областях спад составил 17%.

Средний чек также показывает отрицательную динамику: в заведениях в «красной» зоне спад на 28%, в остальных областях — на 16%.

Исследование Poster базируется на неперсонализированных данных о продажах 7500 заведений общественного питания Украины. Сравниваемые периоды 18−24 октября и 11−17 октября 2021 года.

Справка Finance.ua:

в Украине с целью контроля соблюдения карантинных ограничений будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, в парках и других общественных местах;