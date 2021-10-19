Строительный бум: как изменились цены на квартиры в новостройках

За последние десять лет темпы ввода жилья в эксплуатацию в Украине примерно одинаковые — около 10 млн квадратных метров в год.

Об этом заявил на конференции «Building&Constructions forum 3.0» соучредитель портала ЛУН Андрей Мима.

Темпы ввода жилья в эксплуатацию:

в 2012 году было введено 9,769 млн кв. м;

2013 год — 9,949 млн кв. м;

2014 год — 9,741 млн кв. м;

2015 год — 11,044 млн кв. м;

2016 год — 9,366 млн кв. м;

2017 год — 10,206 млн кв. м;

2018 год — 8,689 млн кв. м;

2019 год — 11,029 млн кв. м.

Чтобы понять — много это или мало — можно перевести эти цифры в число введенных в эксплуатацию квартир. Таким образом получим за 2019 год 125 986 квартир.

«В целом жилой фонд в Украине составляет 17 млн квартир. 125 тысяч квартир — это плюс 0,7% за год. Но если, условно говоря, дом живет 100 лет, то это означает, что 1% жилья ежегодно должен „вымываться“. А строится лишь 0,7%. Поэтому нет никакого кризиса перепроизводства жилья, нет никакого пузыря. То есть строить с такими темпами можно еще сто лет, и все будет нормально», — отметил эксперт.

Где больше всего строят новое жилье:

Киев и Киевская область — 27%;

Львов и область — 12%;

Одесса и область — 10%;

другие города — 51%.

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Суммарно в 2019 году было запущено 210 ЖК в стране. В 2020 году — 330. В 2021 ожидается, что в продажу запустятся квартиры в 400 новых комплексах. Всего сейчас в Украине продается жилье в 1 700 комплексах.

Динамика старта продаж в новых ЖК по городам:

Киев и область: в 2019 году было запущено 53 новых жилых комплекса, в 2020 — 64 ЖК, за 8 месяцев 2021 — 58 ЖК (прогноз по году — 100 новостроек);

Одесса и обл.: 2019 — 32 новых дома, 2020 — 55 ЖК, а за 2021 пока запустилось лишь 16 новостроек;

Львов и обл.: 2019 — 34 ЖК, 2020 — 37 жилых комплексов, до октября 2021 стартовали продажи в 48 новопостроенных домах;

Днепр и обл.: в 2019 и 2020 запустились по 11 ЖК, в 2021 — уже 20 новостроек, а прогнозируемо к концу года их количество вырастет до 33.

Что с ценами на жилье? В Киеве цена за квадрат была 24 — 25 тысяч. За 2020 год она выросла на 15%, преимущественно из-за падения курса доллара. И уже за 8 месяцев 2021 года ценники вновь выросли на 16%.

Если оценивать в валюте, то за 2020 год цена в долларах не изменилась — примерно $ 900, а за восемь месяцев этого года выросла на 22% — с $ 950 до $ 1200. Согласно последним данным на октябрь, цена уже выросла до $ 1250 за метр.

Цены по классам жилья в новостройках Киева и области:

эконом — $ 810 за квадрат;

комфорт — $ 1110 за кв. м;

бизнес — $ 1820 за кв. м;

премиум — $ 2860 за кв. м.

Рост цены за 2021 год по классам произошел неравномерно: если ценники в эконом-классе росли медленно, то в классе бизнес и комфорт стоимость нового жилья за 9 месяцев этого года увеличилась на 25%.

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