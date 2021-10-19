В Украине введут спецмониторинг задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям

Государственная служба Украины по вопросам труда разработала проект постановления Кабинета министров «О введении специального мониторинга погашения предприятиями, учреждениями и организациями задолженности по заработной плате». Планируется мониторить состояние задолженности по зарплатам, пенсиям и стипендиям.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины (ФПУ).

Что предлагают:

министерства, другие центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны обеспечить работу временных комиссий по вопросам погашения задолженности по заработной плате (денежного обеспечения), пенсий, стипендий и других социальных выплат;

ввести специальный мониторинг погашения задолженности по заработной плате на предприятиях, учреждениях и организациях.

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Как отмечается пояснительной записке к проекту, необходимость введения государственного статистического наблюдения по вопросам задолженности по заработной плате обусловлена проблемами несвоевременной выплаты наемным работникам заработной платы, которые возникли в стране в начале 90-х годов и, начиная с середины этого десятилетия, приобрели массовый характер и остаются актуальными и на сегодня.

«Объемы невыплаченной заработной платы и количество работников, которые своевременно не получили вознаграждение за труд, постоянно увеличивается. В связи с этим правительством принимаются меры по погашению задолженности по заработной плате в стране, а на органы государственной статистики была возложена задача информационного обеспечения состояния дел по этому вопросу», — говорится в документе.

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