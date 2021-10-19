Безопасны ли вакцины от Pfizer и Moderna для пациентов-аллергиков: ответ ученых

Инъекция мРНК-вакцины от Pfizer-BioNTech (Comirnaty) или Moderna (Spikevax) безопасны для людей с историей острой аллергии. Ученые проверили данные, которые были собраны системой VAERS при вакцинации медиков сети клиник в Бостоне.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на журнал JAMA Network Open.
Некоторые из медиков ранее имели приступы тяжелой аллергической реакции на:
Были включены сотрудники, получившие как минимум одну дозу мРНК-вакцин. Отслежены показатели 52 998 человек (средний возраст 42 года; 72% женщины), из них 474 человека (0,9%) сообщили о прошлой аллергии высокого риска. 97,6% получили по две дозы мРНК-вакцин.
Выяснилось, что наличие аллергии высокого риска в анамнезе было связано с несколько повышенным риском аллергических реакций после вакцинации, причем он был самым высоким для крапивницы (кожная сыпь у аллергиков появлялсясь в 3,8 раза чаще, чем у не аллергиков) и отека Квинке (в 4,36 раза).
При этом приступы острой/тяжелой аллергии (анафилаксии) отмечались в этой группе привитых крайне редко: всего у 0,3% медиков.
“М-РНК-вакцины против COVID-19 в целом безопасны для аллергиков”, – делают вывод авторы.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1961 39
Штрафы за отсутствие маски: суммыВчера, 17:00 - 2039 9
Киевский «Большевик» ушел «с молотка» за 1,4 миллиарда2 ч. назад - 552 6
В Минздраве объяснили, почему для медиков вакцинация не является обязательной5 ч. назад - 797 5
Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары — распространенная практика во многих странах мира5 ч. назад - 299 5
Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)Вчера, 19:10 - 3681
Куда пускают без COVID-документов в «красной» зоне5 ч. назад - 2165 4
Штрафы за отсутствие маски: суммыВчера, 17:00 - 2039 9
С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зону4 ч. назад - 2015
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1961 39
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Вчера, 10:20 - 223
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 630
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3797 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1120 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2916 1