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Куда пускают без COVID-документов в «красной» зоне

Куда пускают без COVID-документов в «красной» зоне

В ближайшее время в «красной» зоне карантина могут в целом оказаться 13 областей Украины. Жителям этих регионов для того, чтобы попасть в ресторан или кинотеатр, нужно доказывать свою COVID-безопасность.

В какие заведения в «красной» зоне можно попасть без COVID-документов.

Куда можно пойти без сертификата и теста. Сейчас в «красной» зоне карантина нет ограничений по посещению: банков; АЗС; ветеринарных клиник; аптек; продуктовых магазинов.

Без COVID-сертификата или отрицательного теста жители «красного» региона также могут посещать почтовые отделения и историко-культурные заповедники.

Можно ли в транспорт без COVID-документов. Сейчас подтверждение COVID-безопасности обязательно только для пассажирского транспорта межобластного сообщения. Общественным транспортом в городах и внутри области можно пользоваться без ограничений.

По материалам РБК-Украина
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