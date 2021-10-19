Куда пускают без COVID-документов в «красной» зоне

В ближайшее время в «красной» зоне карантина могут в целом оказаться 13 областей Украины. Жителям этих регионов для того, чтобы попасть в ресторан или кинотеатр, нужно доказывать свою COVID-безопасность.

В какие заведения в «красной» зоне можно попасть без COVID-документов.

Куда можно пойти без сертификата и теста. Сейчас в «красной» зоне карантина нет ограничений по посещению: банков; АЗС; ветеринарных клиник; аптек; продуктовых магазинов.

Без COVID-сертификата или отрицательного теста жители «красного» региона также могут посещать почтовые отделения и историко-культурные заповедники.

Можно ли в транспорт без COVID-документов. Сейчас подтверждение COVID-безопасности обязательно только для пассажирского транспорта межобластного сообщения. Общественным транспортом в городах и внутри области можно пользоваться без ограничений.