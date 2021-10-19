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С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зону

С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зону

В Украине значительно расширили «красную» зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше.

Об этом сообщает в Facebook министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.

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В «красную» зону карантина с 30 октября переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области, сообщил министр.

«По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщил Чернышов.

Ограничения «красной» зоны

В регионе, попавшем в «красную» зону, запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия. Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

Для того, чтобы избежать ограничения, нужна стопроцентная вакцинация.

С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть лишь при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген.

Справка Finance.ua:

  • в Украине, с целью контроля соблюдения карантинных ограничений, будут проверять документы. В частности, предъявить документы граждан могут попросить на улицах, парках и других общественных местах.
  • кому придется платить штраф в случае отсутствия у пассажира «ковидных» документов.
По материалам РБК-Украина
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