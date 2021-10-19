С 30 октября еще семь областей переходят в «красную» зону

В Украине значительно расширили «красную» зону карантина. В этой зоне теперь будет на 7 областей больше.
Об этом сообщает в Facebook министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов.
Читайте также: Штрафы из-за отсутствия маски: суммы
В «красную» зону карантина с 30 октября переходят Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черновицкая и Львовская области, сообщил министр.
«По поручению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля провел заседание комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций», — сообщил Чернышов.
Ограничения «красной» зоны
В регионе, попавшем в «красную» зону, запрещается работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия. Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.
Для того, чтобы избежать ограничения, нужна стопроцентная вакцинация.
С 21 октября в Украине действуют новые правила межобластных перевозок. На поезд, самолет или автобус можно сесть лишь при наличии сертификата вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или теста на антиген.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1493 29
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1575 8
Штрафы за отсутствие маски: суммыВчера, 17:00 - 1325 7
Для полицейских разработали значки о вакцинации: что они будут означатьВчера, 11:35 - 1360 7
Гетманцев рассказал о причинах роста цен и борьбе с инфляциейВчера, 16:17 - 952 5
Сколько денег тратят курильщики на сигареты ежегодно (инфографика)Вчера, 19:10 - 3082
Стало известно, когда в Украине пересмотрят тарифы на электричествоВчера, 10:01 - 1938
Нацбанк планирует запустить в Украине систему мгновенных платежейВчера, 11:02 - 1575 8
Водителей предлагают лишать водительского удостоверения за превышение скоростиВчера, 15:47 - 1493 29
В НБУ назвали главную причину укрепления гривны к долларуВчера, 16:05 - 1424
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)Вчера, 10:20 - 191
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 615
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3787 4
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1117 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2905 1