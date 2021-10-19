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В Минздраве объяснили, почему для медиков вакцинация не является обязательной

В Минздраве объяснили, почему для медиков вакцинация не является обязательной

В Министерстве здравоохранения Украине объяснили, почему медиков не отнесли к социальным группам, для которых является обязательной вакцинация против коронавируса. Об этом Украинской правде рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр отметил, что медиков не отнесли к социальным группам, для которых прививка от коронавируса является обязательной, поскольку существует риск оставить небольшие райцентры без медпомощи.

«Любой документ принимается с учетом рисков. Риск недопуска медицинского работника на место работы превалирует над риском потенциального инфицирования. Если в небольшом райцентре с центральной районной больницей, не дай Бог, сложится ситуация, при которой два анестезиолога не захотят вакцинироваться, то в этом населенном пункте просто не будет медицинской помощи», — отметил Ляшко.

Однако министр отметил, что-то, что Минздрав не включил медиков в первую группу, не означает, что их не включат вообще.

Сейчас в Украине вакцинировано 50% медиков.

Введение обязательных прививок в Украине Ляшко объяснил тем, что Украина часто себя сравнивает с Европейским союзом, а там вакцинируются.

По материалам Економічна Правда
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