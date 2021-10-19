0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 96 0

День финансов: решение суда по «скифскому золоту», система мгновенных платежей от НБУ, способы проверки денег на подлинность

День финансов: решение суда по «скифскому золоту», система мгновенных платежей от НБУ, способы проверки денег на подлинность

Вторник, 26 октября. Что решил апелляционный суд Амстердама по делу о «скифском золоте», и могут ли украинцы отличить настоящие деньги от фальшивых.

«Красную» зону расширили. В Украине расширили «красную» зону карантина до восьми областей. В зону с самыми жесткими ограничениями входят следующие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская. В «желтой» зоне — вдвое меньше регионов.

Решение суда по «скифскому золоту». Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое рассматривалось в течение семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина. Речь идет о более чем 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов.

Система мгновенных платежей. Нацбанк планирует запустить систему мгновенных платежей, которая будет работать 24 часа в сутки 365 дней в год. Главная цель создания этой системы – дать возможность пользователям осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета с помощью удобных каналов доступа.

Тарифы на электричество. В апреле следующего года в Украине могут пересмотреть тариф на электроэнергию для населения — именно тогда закончится срок действия специального постановления, регулирующего цену. Как сообщил директор ООО «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов, сложно прогнозировать новую стоимость электричества, однако дешевле оно точно не станет.

  • В то же время в Киевтеплоэнерго объяснили, что отопительный сезон в Киеве начался с 23 октября, однако из-за разветвленной сети в городе включить тепло везде сразу невозможно, на это нужно определенное время.
  • Также Кабмин обязал «Нафтогаз» в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по фиксированным ценам. Так, для бюджетных организаций цена на газ составит 16,6 гривны за кубометр (с НДС и без доставки), а для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м.

Вклады в банках. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физлиц в банках составила 627,6 млрд грн, в сентябре эта сумма составляла 622,86 млрд грн. Из них вклады в гривне – 384,7 млрд грн, в иностранной валюте – 242,9 млрд грн.

Кстати, перед тем как нести деньги в банк, необходимо удостовериться в их подлинности. В Украине в обращении есть большая масса поддельных купюр разного качества. Поэтому следует быть максимально внимательным и осторожным, чтобы не попасть впросак. В новом материале мы решили детально рассказать, как проверить деньги и что делать, если вы получили фальшивку:

Как проверить подлинность денег 🧐

А в новом видео на нашем YouTube-канале мы решили проверить, могут ли украинцы отличить настоящие деньги от фальшивых. Что из этого получилось, смотрите здесь:

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.