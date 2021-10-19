День финансов: решение суда по «скифскому золоту», система мгновенных платежей от НБУ, способы проверки денег на подлинность

Вторник, 26 октября. Что решил апелляционный суд Амстердама по делу о «скифском золоте», и могут ли украинцы отличить настоящие деньги от фальшивых.
«Красную» зону расширили. В Украине расширили «красную» зону карантина до восьми областей. В зону с самыми жесткими ограничениями входят следующие области: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская, Ровенская, Николаевская. В «желтой» зоне — вдвое меньше регионов.
Решение суда по «скифскому золоту». Апелляционный суд Амстердама вынес решение по делу о «скифском золоте», которое рассматривалось в течение семи лет. Согласно решению суда, коллекцию крымских музеев должны передать государству Украина. Речь идет о более чем 560 предметах из музейного фонда Украины, которые с 2013 года находятся на территории Нидерландов.
Система мгновенных платежей. Нацбанк планирует запустить систему мгновенных платежей, которая будет работать 24 часа в сутки 365 дней в год. Главная цель создания этой системы – дать возможность пользователям осуществлять быстрые и дешевые переводы и платежи со счета с помощью удобных каналов доступа.
Тарифы на электричество. В апреле следующего года в Украине могут пересмотреть тариф на электроэнергию для населения — именно тогда закончится срок действия специального постановления, регулирующего цену. Как сообщил директор ООО «Волыньэлектросбыт» Дмитрий Иванов, сложно прогнозировать новую стоимость электричества, однако дешевле оно точно не станет.
Вклады в банках. По данным ФГВФЛ, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физлиц в банках составила 627,6 млрд грн, в сентябре эта сумма составляла 622,86 млрд грн. Из них вклады в гривне – 384,7 млрд грн, в иностранной валюте – 242,9 млрд грн.
Кстати, перед тем как нести деньги в банк, необходимо удостовериться в их подлинности. В Украине в обращении есть большая масса поддельных купюр разного качества. Поэтому следует быть максимально внимательным и осторожным, чтобы не попасть впросак. В новом материале мы решили детально рассказать, как проверить деньги и что делать, если вы получили фальшивку:
А в новом видео на нашем YouTube-канале мы решили проверить, могут ли украинцы отличить настоящие деньги от фальшивых. Что из этого получилось, смотрите здесь:
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