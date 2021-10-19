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«Красную» зону карантина в Украине расширили

«Красную» зону карантина в Украине расширили

В Украине расширили «красную» зону карантина до восьми областей. В «желтой» зоне — вдвое меньше регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Красная» зона. В зону с самыми жесткими ограничениями входят следующие области:

  • Днепропетровская,
  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Сумская,
  • Херсонская,
  • Ровенская,
  • Николаевская.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в «красную» зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, что регион может попасть в эту зону.

«Оранжевая» зона. В эту зону входит больше всего регионов:

  • Киев,
  • Волынская область,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Львовская,
  • Сумская,
  • Тернопольская,
  • Харьковская,
  • Хмельницкая,
  • Черкасская,
  • Черновицкая,
  • Черниговская.
По материалам Finance.UA
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