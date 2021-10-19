«Красную» зону карантина в Украине расширили

В Украине расширили «красную» зону карантина до восьми областей. В «желтой» зоне — вдвое меньше регионов.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

«Красная» зона. В зону с самыми жесткими ограничениями входят следующие области:

Днепропетровская,

Донецкая,

Запорожская,

Одесская,

Сумская,

Херсонская,

Ровенская,

Николаевская.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозирует, что Львовскую, Житомирскую и Луганскую области также могут перевести в «красную» зону карантина. Также в Черкасской ОГА сообщили, что регион может попасть в эту зону.

«Оранжевая» зона. В эту зону входит больше всего регионов: