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Нафтогаз назвал цену газа для бюджетных учреждений и клиентов ППН

Нафтогаз назвал цену газа для бюджетных учреждений и клиентов ППН

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, сообщает, что Кабинет Министров Украины обязал поставщика «последней надежды» (ППН), которым является «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по фиксированным ценам.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 1102 от 25 октября 2021 года.

Какие тарифы установили.

  • для бюджетных организаций цена на газ составит 16,6 гривен за кубометр (с НДС и без доставки);
  • для бытовых потребителей останется на уровне 7,96 грн/куб. м.

В то же время КМУ изменил формулу, по которой ППН поставляет природный газ. Ранее прописанная в постановлении № 809 формула ограничена периодом до 30 сентября 2021 года, а новая действует с 1 октября этого года.

Правительство Украины также внесло в «карантинное» постановление требование к «Оператору ГТС Украины» с участием операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически внести в портфель ППН потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включая коммунальные и госмедучреждения), поставка которых не производилась никакими поставщиками.

Операторам ГРС поручено внести в информационную платформу ОГТСУ данные обо всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и госмедучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.

Справка Finance.ua:

  • в июле 2020 года Кабинет Министров Украины утвердил ООО «Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины» поставщиком «последней надежды» на рынке природного газа для населения сроком на три года как победителя конкурса;
  • ППН обязан в течение 60 дней поставлять газ потребителю, если тот остался без поставщика этого ресурса;
  • ранее Кабмин также предварительно согласовал решение НАК Нафтогаз Украины о поставках природного газа больницам.

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По материалам Finance.UA
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