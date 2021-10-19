Нафтогаз назвал цену газа для бюджетных учреждений и клиентов ППН

Finance.ua как портал, который заботится о ваших финансах, сообщает, что Кабинет Министров Украины обязал поставщика «последней надежды» (ППН), которым является «Газопоставляющая компания «Нафтогаз Украины», в октябре-ноябре 2021 года поставлять природный газ бытовым потребителям по фиксированным ценам.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 1102 от 25 октября 2021 года.
Какие тарифы установили.
В то же время КМУ изменил формулу, по которой ППН поставляет природный газ. Ранее прописанная в постановлении № 809 формула ограничена периодом до 30 сентября 2021 года, а новая действует с 1 октября этого года.
Правительство Украины также внесло в «карантинное» постановление требование к «Оператору ГТС Украины» с участием операторов газораспределительных систем (ГРС) автоматически внести в портфель ППН потребленные с 1 октября 2021 года объемы природного газа бюджетниками (включая коммунальные и госмедучреждения), поставка которых не производилась никакими поставщиками.
Операторам ГРС поручено внести в информационную платформу ОГТСУ данные обо всех защищенных потребителях: население, бюджетники, коммунальные и госмедучреждения, а также производители тепла для вышеуказанных потребителей.
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