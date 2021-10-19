Украинцы нарастили вклады в банках

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, решил рассказать, сколько денег украинцы держат на депозитах.

По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 627,6 млрд грн (в сентябре – 622,86 млрд грн).

Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2021 года:

вклады в национальной валюте – 384,7 млрд грн;

вклады в иностранной валюте – 242,9 млрд грн.

Как производятся выплаты вкладов в иностранной валюте. При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.

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Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 242,5 млрд грн.

Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов).

Справка Finance.ua:

вкладчики банков, ликвидация которых длится более 5 лет, должны актуализировать свои данные в Фонде гарантирования вкладов;

если банк стал неплатежеспособным, а ваш вклад превышает гарантированную сумму возмещения или не возмещается Фондом гарантирования вкладов, то вкладчик уже как кредитор имеет право заявлять в Фонд свои кредиторские требования к банку, в отношении которого начата процедура ликвидации;

иногда банки во время открытия, например, зарплатной карты выдают в придачу еще и кредитную, утверждая, что первую без второй открыть никак нельзя. Однако, навязывание банком услуг и продуктов — это нарушение действующего законодательства.

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