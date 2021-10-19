Украинцы нарастили вклады в банках

Finance.ua как портал, который заботится о ваших вкладах, решил рассказать, сколько денег украинцы держат на депозитах.
По данным Фонда гарантирования вкладов физических лиц, по состоянию на 1 октября 2021 года общая сумма вкладов физических лиц в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 627,6 млрд грн (в сентябре – 622,86 млрд грн).
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало октября 2021 года:
Как производятся выплаты вкладов в иностранной валюте. При проведении выплат по вкладам в иностранной валюте они пересчитываются в гривну по официальному курсу, установленному Национальным банком Украины на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка.
Читайте также: Вклады, которые Фонд гарантирования не возмещает
Вклады 98,0% вкладчиков в банках-участниках фонда не превышают 200 тыс. грн, а потому полностью подпадают под гарантии Фонда. Общая сумма этих вкладов составляет 242,5 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,4%, а сумма их вкладов на 1 сентября 2021 года составила 60,9 млрд грн (9,7% от общей суммы вкладов).
Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если воспользоваться программой «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 5950 16
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 2257 15
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 42450 9
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газаВчера, 12:41 - 1184 9
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 3541 5
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 42450 9
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 5950 16
Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведенияхВчера, 17:03 - 5787
Цены на газ для украинцев отличаются в разы: кому придется платить 31 грн за каждый кубВчера, 21:02 - 2538
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 2257 15
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)3 ч. назад - 88
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 569
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3730 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1105 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2874 1