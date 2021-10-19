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Страховые выплаты пострадавшим в ДТП предлагают увеличить

Страховые выплаты пострадавшим в ДТП предлагают увеличить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Национальный банк Украины предлагает изменить размер страховых выплат для пострадавших в ДТП.

Об этом говорится в проектах двух постановлений Правления Национального банка Украины: «О размерах страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и «О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».

Что предлагает НБУ:

  • увеличить размеры страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств 160 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный имуществу потерпевших, и к 320 000 гривен на одного потерпевшего за вред, причиненный жизни и здоровью потерпевших;
  • утвердить перечень, значение и порядок применения корректирующих коэффициентов в случае заключения страховщиками договоров обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
  • утвердить Положение о единой централизованной базе данных по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств;
  • утвердить размер базового страхового платежа по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств в размере 180 гривен;
  • увеличить размеры страховой выплаты за вред, причиненный имуществу потерпевших, в случае оформления европротокола (оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия уполномоченных сотрудников Национальной полиции Украины) до 80 000 гривен на одного пострадавшего.

Проекты постановлений разработаны в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по представлению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.

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«Эти документы усовершенствуют порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, повысят уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизят национальное моторное страхование к европейским стандартам», — поясняет регулятор.

Справка Finance.ua:

  • в Украине упростили процесс регистрации автомобилей.
По материалам Finance.UA
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