Страховые выплаты пострадавшим в ДТП предлагают увеличить

Finance.ua как портал, который заботится о ваших сбережениях, узнал, что Национальный банк Украины предлагает изменить размер страховых выплат для пострадавших в ДТП.
Об этом говорится в проектах двух постановлений Правления Национального банка Украины: «О размерах страховых сумм по договорам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» и «О некоторых вопросах осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств».
Что предлагает НБУ:
Проекты постановлений разработаны в соответствии с Законом Украины «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» по представлению Моторного (транспортного) страхового бюро Украины.
«Эти документы усовершенствуют порядок осуществления обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств, повысят уровень защиты пострадавших в ДТП и приблизят национальное моторное страхование к европейским стандартам», — поясняет регулятор.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 5910 16
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 2244 15
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 42165 9
Украина при необходимости продаст Молдове 700 млн кубов газаВчера, 12:41 - 1181 9
Не только доллар: в какой валюте хранить деньги в 2021 годуВчера, 10:00 - 3533 5
Какие документы будут проверять в Украине во время карантинаВчера, 16:15 - 42165 9
В чем проблема с курсом доллара — разъяснение секретаря СНБОВчера, 14:45 - 5910 16
Регистрация авто: в МВД напомнили о нововведенияхВчера, 17:03 - 5745
Цены на газ для украинцев отличаются в разы: кому придется платить 31 грн за каждый кубВчера, 21:02 - 2523
Кто должен платить штраф, если пассажир не имеет «ковидных» документовВчера, 16:33 - 2244 15
Куртку на солнечных батареях, заряжающую смартфон, разработали в Финляндии (фото)3 ч. назад - 87
Apple представила новую линейку MacBook Pro и третье поколение AirPods19.10.2021, 12:10 - 569
Электросамолет Rolls-Royce совершил первый полет (фото, видео)17.09.2021, 12:10 - 3730 3
SpaceX запустила на орбиту новую группу спутников Starlink (видео)14.09.2021, 10:46 - 1105 1
В Голландии напечатали самый длинный мост для велосипедов (фото)13.09.2021, 11:33 - 2874 1